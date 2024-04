Livigno bloccata dalla neve | video

Sta lentamente tornando alla normalità la situazione a Livigno dove la scrosa notte sono caduti 60 cm di neve in 12 ore. Le strade d'accesso alla città nel nord della Lombardia sono rimaste bloccate per diverse ore e ci sono stati anche degli stop alla fornitura della energia elettrica. Diversi turisti hanno dovuto rimandare la partenza per fare ritorno a casa.