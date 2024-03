Incidente ad aereo militare da trasporto russo che si schianta al suolo | video

Un aereo militare da trasporto dell'esercito russo è precipitato e si è schiantato al suolo in fase di decollo nella regione di Ivanovo. L'aereo che trasportava almeno 15 persone oltre ad armi e munizioni ha avuto un problema al motore ed ha cercato un atterraggio di fortuna. nel video si vede chiaramente uno dei motori del IL-76 in preda alle fiamme. Non ci sono superstiti.