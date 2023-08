Sparatoria in Francia, a Nimes: morto bambino di 10 anni | video

Un bambino di dieci anni è morto a Nimes in Francia dopo essere rimasto ferito alla schiena in una sparatoria legata al traffico di droga. Si tratta di «vittime collaterali», ha precisato a Bfmtv Jerome Bonet, il prefetto del Gard. Sarebbero almeno quattro gli aggressori ancora a piede libero, mentre l’auto con cui hanno effettuato l’aggressione è stata ritrovata e risulta rubata.

La vittima si trovava in auto insieme allo zio. Quest'ultimo è rimasto ferito da tre proiettili, ma non è in pericolo di vita. Un altro ragazzo di 7 anni invece è rimasto illeso.