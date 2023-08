Tifosi del Malaga all’aeroporto accolgono sconosciuti contro il non-mercato del club | video

Dopo una pessima annata, la squadra andalusa è precipitata nella terza divisione del campionato spagnolo e la proprietà non sembra impegnarsi molto per un mercato all'altezza. Per risollevare i sostenitori del Malaga, lo scorso 26 luglio Carlos Garcia (che vanta oltre 300 mila follower sul profilo Instagram @carliyoelnervio) ha pubblicato sulle reti sociali un video dove, insieme a un gruppo di tifosi, accoglie un turista asiatico all'uscita dell'aeroporto, celebrandolo come se fosse un nuovo acquisto del club.