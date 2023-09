La limousine di Kim Jong-un parcheggiata nel treno blindato| video

Il leader della Corea del Nord per il viaggio in Russia avrebbe scelto ancora il suo treno privato ed entra nel vagone direttamente in limousine. Kim Jong-un stava tornando dal colloquio avvenuto il 13 settembre con il presidente russo al centro spaziale Vostochny, nella regione russa dell’Amur, nell’Estremo Oriente russo

Il mezzo di trasporto, usato frequentemente dal Presidente nordcoreano Kim Jong-Un, è blindato, lussuosissimo, a quanto dire, e anche piuttosto lento (non raggiunge i 60km/h di velocità). La sua caratteristica più importante dovrebbe essere la sicurezza, anche se sembrerebbe che il treno sia attrezzato solo contro gli attacchi "da armi leggere o a bassa potenza", nulla in caso di "attacchi aerei o missilistici".