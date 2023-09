Il misterioso treno di Kim Jong-un

5 anni fa l'arrivo a Pechino (con un binario apposito); oggi quello in Russia per l'incontro con Putin. Il Treno Verde con cui il leader coreano Kim Jong-un si sposta per i suoi viaggi istituzionali è un mezzo di trasporto dalle caratteristiche misteriose e stravaganti.

Il treno misterioso

Si tratta di un treno verde oliva con una striscia gialla che ricorda uno dei sei convogli che appartenevano al leader nord coreano Kim Jong-il, padre dell'attuale dittatore Kim Jong-un.

Nei rari viaggi effettuati da Kim Jong-il all'estero tra Russia Cina e Europa orientale Kim Jong-il ha sempre viaggiato a bordo dei suoi treni personali (odiava prendere l'aereo e non lo riteneva sicuro) blindati e dotati di ogni tipo di dispositivo di sicurezza dai telefoni satellitari alle guardie armate che seguivano e precedevano il treno con a bordo il dittatore.

Proprio poco prima di morire nel 2011 Kim Jong-il si era recato in visita dagli alleati cinesi a bordo di un treno come quello visto arrivare ieri a Pechino e tutto lascia pensare che questa volta in carrozza ci fosse Kim Jong-un per la prima volta impegnato in una missione all'estero.

Caratteristiche

Il Treno verde in realtà è composto da tre diversi convogli. Il primo ha funzione di sicurezza, e viaggia davanti al treno con a bordo il leader. Il suo compito infatti è di controllare la linea e soprattutto evitare mine o altre eventuali bombe piazzate davanti al tragitto sui binari.

Poi c'è il treno con a bordo Kim, che non è un semplice treno ma di fatto una casa di lusso su rotaia. Oltre a stanza privata e ristorante di lusso c'è anche un luogo per l'intrattenimento con tanto di compagnie di ballo o teatro che lungo il tragitto salgono e scendono per intrattenere il leader maximo.

Ci sono poi sistemi di difesa antiaereo ed anti bomba: il convoglio infatti è blindato.

C'è infine il terzo treno che segue quello del leader con a bordo soldati ed assistenti.

Un gruppo che come potete ben capire rende difficile un viaggio ad alta velocità. Il Treno Verde infatti viaggia mediamente a 60 km/h.

Storia

La tradizione di viaggiare in treno era stata inaugurata dal nonno di Kim Jong-un già nel 1948 quando aveva fondato la Corea del Nord. Kim Il-sung usava muoversi solo in ferrovia e proprio a Pechino era arrivato in treno nel 1982 durante il primo vertice bilaterale tra i due Paesi.

Kim Jong-il, padre di Kim Jong-un, aveva seguito la tradizione paterna soprattutto per la sua fobia dei viaggi in aereo facendo costruire un parco treni di sei convogli privati che utilizzava viaggiando attraverso una linea ferroviaria dedicata che attraversava ben 19 stazioni ferroviarie da lui stesso create.

Da quando è salito al potere nel 2011 Kim Jong-unnon ha mai lasciato il Paese, ma i segnali che il giorno della prima missione all'estero sia arrivato ci sono tutti.

Ora non resta che da vedere quali saranno le conseguenze politiche e diplomatiche di questa prima trasferta a Pechino.