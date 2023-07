Il padre è all'aria aperta e sta costruendo un lanciarazzi giocattolo per bambini. Le sue figlie sono intorno a lui in trepida attesa che il giocattolo sia completato per essere pronto all'uso. Nell'esatto momento in cui il padre ha terminato la costruzione del lanciarazzi, la figlia più piccola schiaccia un pulsante con la forza di un piede e fa scattare il meccanismo. Il razzo finisce dritto sulle parti basse del padre, il quale, sconvolto dal dolore, si accascia a terra.