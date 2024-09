Clamoroso alla Roma: esonerato De Rossi

Svolta clamorosa in casa Roma: Daniele De Rossi è stato esonerato dopo il pareggio a Marassi contro il Genoa e il pessimo inizio di stagione. Una decisione presa a sorpresa dal club e che la famiglia Friedkin ha giustificato spiegando di voler intervenire subito per cercare di invertire la situazione: "L'AS Roma comunica di aver sollevato Daniele De Rossi dall’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra. La decisione del Club è adottata nell’interesse della squadra, per poter riprendere prontamente il percorso auspicato, in un momento in cui la stagione è ancora al suo inizio. A Daniele, che sarà sempre di casa nel Club giallorosso, un vivo ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione".

Tre punti in quattro giornate, due sole reti realizzate e qualche equivoco tattico di troppo a partire dalla convivenza impossibile tra Dybala e Soulé: l'avvio di De Rossi è stato tutto in salita e ha gelato l'entusiasmo di una piazza che attende da troppi anni il ritorno nel calcio della Champions League. L'esonero arriva nel mezzo della settimana che porta a Roma-Udinese con i friulani che si presenteranno all'Olimpico da primi in classifica.

Chiamato al posto di Mourinho in un altro passaggio fortemente critico degli ultimi mesi, De Rossi era stato capace di riaccendere in fretta gli entusiasmi arrivando anche a ipotizzare di poter recuperare un posto nella Champions League di quest'anno. Speranza caduta con un finale di stagione in difficoltà, culminato con l'eliminazione dalla semifinale dell'Europa League per mano del Bayer Leverkusen poi sconfitto dall'Atalanta nella finale di Dublino.

De Rossi si è seduto 30 volte sulla panchina giallorossa con un bilancio complessivo di 13 vittorie, 10 pareggi e 7 sconfitte. A cavallo tra i due campionati ha vinto una sola delle ultime 10 gare giocate. Troppo poco e la dirigenza ha ritenuto che l'avvio non potesse contenere auspici per una pronta ripresa. La Roma, beffata all'ultimo secondo a Marassi dopo aver ottenuto un buon punto in casa della Juventus, aveva iniziato con un pari insipido a Cagliari e con il ko all'Olimpico contro l'Empoli che ne aveva mostrato tutte le fragilità.