Pasquetta, 10 destinazioni per la gita perfetta, e non solo

AOSTA - PAOLO GRIFFA AL CAFFÈ NAZIONALE

Da Paolo Griffa uno speciale menù di Pasqua tra tradizione e innovazione.

Il tempio dell’alta cucina Paolo Griffa al Caffè Nazionale di Aosta, * Stella Michelin, propone uno speciale menu di sei portate, in cui la tradizione enogastronomica valdostana e le materie prime del territorio si fondono in una visione creativa, giocosa e fuori dagli schemi. Un pranzo di Pasqua che diventa una vera e propria esperienza, un viaggio tra profumi e sapori che dalla Valle d’Aosta portano in giro per il mondo.

www.paologriffa.com