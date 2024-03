Guida di stile per una Pasquetta fuori porta

Anche quest’anno ci ritroviamo a scommettere sul toto pasquetta ipotizzando sul meteo che colpirà la nostra penisola, ma che sia soleggiato o piovoso il segreto per affrontare al meglio la giornata è vestirsi a strati!

La scampagnata di Pasquetta infatti è il momento migliore per sfoggiare outfit dal sapore casual - in realtà studiati a tavolino - abbandonando i rigidi completi di tutti i giorni.

Quindi SI a camicie da boscaiolo, magliette colorate a maniche corte e felpe: per outfit semplici e comodi dal tocco romantico le camicette a fiori sono tra le opzioni più apprezzate, spesso abbinate a dei maglioncini da tenere sulle spalle o in vita. Per quanto riguarda i pantaloni, i jeans sono sempre un evergreen mentre, se puntiamo sulla comodità, si può optare per una morbida tuta larga.

NO a vestiti attillati e qualunque tipo di abbigliamento che nel corso della giornata può intralciare le normali attività di una scampagnata.

Questa è la perfetta occasione per sfoggiare gilet imbottiti abbinandoli a morbidi maglioni a treccia larga. Se parliamo di accessori, che sia il classico cappello da baseball o il tipico bucket hat, avere un berretto non solo regala quel tocco di stile in più ma è quasi indispensabile in montagna. Da non dimenticare poi gli occhiali da sole, un potenziale amuleto per scongiurare l’eventuale pioggia, nonché un accessorio perfetto con cui divertirsi scegliendo tra colori e forme più creative.

Importantissima infine la scelta delle scarpe: è sempre consigliabile indossare scarpe chiuse che permettono di muoversi per lunghi sentieri senza preoccupazioni come le nuove sneakers Feroe firmate Ecoalf, leggere con fodera traspirante.