Festa della mamma, i nuovi canoni del «Mommy Makeover»

Dopo le gravidanze e l’allattamento o a seguito di significative perdite di peso, alcune parti del corpo possono sembrare meno toniche . E’ in situazioni come queste che si fa riferimento al Mommy Makeover, un insieme di procedute chirurgiche e non chirurgiche che mirano a rivitalizzare e rinnovare l’aspetto fisico delle donne dopo una gravidanza. In un mondo in cui l’aspetto estetico assume un ruolo sempre più centrale, il Mommy Makeover sta guadagnando sempre più popolarità tra le neo mamme.



L’obiettivo principale è migliorare le aree del corpo più colpite dalle modifiche corporee dovute alla gravidanza, come seno, l’addome e il viso. Optare per un Mommy Makeover può portare a una serie di vantaggi , sia fisici che psicologi. Durante e dopo la gravidanza, il corpo di una donna subisce significativi cambiamenti.

Gravidanza e cambiamenti del corpo

Aumento di peso: Durante la gravidanza, il peso della donna aumenta a causa del feto in crescita, della placenta e del liquido amniotico. Ciò può spostare il baricentro del corpo e causare gonfiore alle estremità.

Ormoni legati alla gravidanza: Il corpo produce ormoni durante la gravidanza che possono influire su varie parti del corpo. Ad esempio, l’ormone relaxina può indebolire gli arti e causare mal di schiena.

Cambiamenti all’addome: L’addome si espande durante la gravidanza per ospitare il feto in crescita. Dopo il parto, i muscoli addominali possono essere più deboli e allungati, portando alla perdita di tono e alla comparsa di smagliature.

Diastasi dei retto addominali: In alcuni casi, i muscoli addominali possono separarsi, una condizione nota come diastasi dei retti addominali, che può alterare la forma dell’addome.

Modifiche alla pelle: Alcune donne sperimentano modifiche alla pelle, come iperpigmentazione, melasma (noto anche come “maschera della gravidanza”) e una maggiore sensibilità.

Cambiamenti ai fianchi: I fianchi possono allargarsi durante la gravidanza per fare spazio al bambino. Ciò può portare a un aumento permanente delle dimensioni dei fianchi.

Cambiamenti al seno: Il seno può diventare più grande e più sensibile durante la gravidanza in preparazione all’allattamento. Dopo il parto il seno può apparire cadente o svuotato e presentare problemi di ptosi mammaria.

Cambiamenti all’utero: Dopo il parto, l’utero inizia a ridursi alle dimensioni pre-gravidanza. Questo processo può richiedere diverse settimane.

È importante che le donne si prendano cura di sé stesse durante e dopo la gravidanza per favorire la guarigione e il recupero. Ciò può includere il riposo sufficiente, una dieta sana, l’idratazione e l’esercizio fisico delicato come raccomandato dal proprio medico. Quando il recupero psicofisico è soddisfacente e per la mamma è importante recuperare anche un buon rapporto con la propria immagine corporea, che può apparire modificata esistono molti trattamenti che possono andare in questa direzione

Trattamento non chirurgici:

ADDOME: i trattamenti non chirurgici più indicati, salve in casi eccezionali, sono cinque sedute del macchinario medicale EM SCULPT , effettuate in due settimane per tonificare la parete addominale, nel VANQUISH ME e nell’EXELIS 360.

1) Con l’ EMSCULPT NEO attiviamo due terapie in un’unica procedura: riduzione del grasso e incremento muscolare. Molto utilizzato soprattutto a livello addominale, con poche semplici sedute il risultato che si ottiene è davvero stupefacente. Dopo il trattamento le cellule di grasso in eccesso vengono rimosse dal corpo e le fibre muscolari iniziano un processo di crescita.

2) Con VANQUISH ME che è una radiofrequenza, è ideale per la riduzione della circonferenza dell’addome, dei fianchi e delle cosce. La procedura BTL VANQUISH ME lavora attraverso il riscaldamento selettivo del tessuto adiposo inducendo la cellula adiposa ad un processo chiamato apoptosi cioè distruzione programmata della cellula. Ciò porterà ad una riduzione del numero di cellule adipose e quindi ad un dimagrimento. Il trattamento consiste in 5 sedute di 45 minuti, da effettuare una volta alla settimana.

3) L’ Exilis 360 si usa, che è un dispositivo medicale ,per il trattamento rapido non invasivo dei depositi di grasso, ideato per il rimodellamento del corpo. Permette di trattare accumuli adiposi e lassità cutanee sia del viso che del corpo unendo radiofrequenza monopolare e ultrasuoni ad alta frequenza. Il trattamento consiste in 5 sedute da effettuare una volta alla settimana.

4) EMSELLA: il trattamento post partum più necessario è proprio una sera di sedute dell’EMSELLA. Si tratta di una poltrona sulla quale si sta comodamente seduti, da vestiti, che trasmette in tutta sicurezza al “pavimento” pelvico le onde elettro magnetiche prodotte. Insomma, per la donna è una sorta di trono su cui sedersi e sentirsi, finalmente, di nuovo una Regina. Si possono fare dalle 6 alle otto sedute.

Anche la chirurgia può portare a risultati molto soddisfacenti in tutti i casi in cui le mamme hanno difficoltà ad accettare l’immagine del proprio seno svuotato : dopo l’allattamento si può fare una riflessione sulla possibilità di inserire una protesi mammaria.

VISO: i trattamenti non chirurgici più indicati per il viso , per rendere la cute più fresca e luminosa dopo la gravidanza sono i seguenti:

1) Hydrafacial insieme a PRP e Aquagold, bastano due o tre sedute in un mese per ritrovare quella cute più giovane e luminosa.

insieme a PRP e Aquagold, bastano due o tre sedute in un mese per ritrovare quella cute più giovane e luminosa. 2)EMFACE : contribuirà al ringiovanimento e al rimodellamento del viso mediante la riduzione delle rughe e il miglioramento della lassità cutanea mediante la tonificazione e il sollevamento dei muscoli e della pelle.

Donna e mamma sono gli aspetti della stessa medaglia, ed è fondamentale aiutare le donne a riconnettersi con il proprio corpo e migliorare la propria autostima, correggendo gli inestetismi post-gravidanza. Non è solo una questione estetica per supportare la bellezza fisica, ma anche un passaggio fondamentale per la salute psicologica ed il benessere complessivo e per un ritrovato dialogo con la propria autostima interiore.

Con la collaborazione del dottor Philippe Magistretti specialista in medicina estetica a Milano e Board Certified AAAM