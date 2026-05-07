David di Donatello 2026, i vincitori: trionfa Le città di pianura

È Le città di pianura di Francesco Sossai il vincitore assoluto dei David Di Donatello 2026. È il miglior film, ma non solo. Al road movie strampalato lungo la sterminata pianura veneta, a caccia dell’ultimo bicchiere da bere, sono andate ben 8 statuette (tra cui miglior regia e miglior attore protagonista). Del resto era il frontrunner inaspettato – ma con merito -, forte di 16 candidature, e ha mantenuto le attese. Il grande sconfitto? Paolo Sorrentino. Nonostante le 14 nomination, se n’è uscito a mani vuote.

Aveva 13 candidature Le assaggiatrici di Silvio Soldini, che ha avuto le sue soddisfazioni. Migliore attrice protagonista? Aurora Quattrocchi, a 83 anni, in una lunga lunghissima cerimonia di premiazione.

Il racconto della serata

L’apertura della 71ª edizione dei David Di Donatello è stata affidata ad Annalisa adagiata su un pianoforte rosso, a cantar superbamente Bang Bang (My baby shot me down): ed è grande entrée! Ma l’andamento della serata infinita è stato meno trascinante – ed è un eufemismo -, con discorsi di accettazione spesso chilometrici e Flavio Insinna a cercar di domarli o a impantanarsi lui per primo: ma perché non dare un limite di tempo come agli Oscar?

Il conduttore ha sfoggiato comunque verve comica, pur tra qualche impaccio (e sussurro fuori campo, dimenticando di aver un microfono addosso). Accanto a lui Bianca Balti, sulla scia di Sanremo.

Fuori, intanto, davanti agli Studi di Cinecittà di Roma, la protesta delle maestranze del cinema che denunciano precarietà, contratti fermi dal 1999 e mancanza di tutele.

Annalisa ai David di Donatello 2026 (Foto Ansa / Giuseppe Lami)

Tanti discorsi impegnati

E sul palco del nuovo Teatro 23, inaugurato per la serata dai David, non pochi degli artisti premiati hanno ricordato l’importanza dei lavoratori “invisibili” del settore audiovisivo. «Questo Paese sta vivendo un impoverimento culturale importante», ha subito tuonato Matilda De Angelis, emozionata e splendente, premiata come miglior attrice non protagonista per Fuori. «Mi dispiace che si debba arrivare a umiliare un’intera categoria per ricordare che esiste, che è quella delle lavoratrici e dei lavoratori del cinema e dello spettacolo, la mia famiglia».

Diversi anche i messaggi sull’angustiante scena internazionale di conflitti e orrori. «Non stanchiamoci mai di cercare la verità e la giustizia, anche se viviamo in un’epoca di mostri», l’appello di Andrea Castorina, David di Donatello per la scenografia de La città proibita. Lino Musella, migliore attore non protagonista per Nonostante, ha ringraziato la Flotilla e invocato «Palestina libera».

A portare un po’ di svagata soavità Arisa, con la sua voce che conduce altrove, sulle note di Smile e Canta ancora, brano del film Il ragazzo dai pantaloni rosa.

I premi speciali

Tra i riconoscimenti speciali, Gianni Amelio ha ritirato il Premio alla Carriera. Il maestro della direzione di fotografia Vittorio Storaro, invece, sorretto dalla nipote, ha ricevuto il Premio Speciale Cinecittà David 71. All’animatore Bruno Bozzetto, 88 anni e in grande forma, il David Speciale: «Grazie a mio padre che ha creduto in me. Avevo 17-18 anni e l’unico concorrente allora sulla piazza era Walt Disney».

A 83 anni, Aurora Quattrocchi ha vinto il suo primo David di Donatello, come migliore attrice protagonista per Gioia mia. «Grazie alla meravigliosa regista Margherita Spampinato che mi ha portato a questo trionfo meraviglioso. Meravigliosissimo», in un urlo.

Francesca Michielin, con Nessun grado di separazione, ha accompagnato il momento dedicato alla memoria. In un elenco purtroppo lungo e ricchissimo, sono scorsi i nomi di tanti artisti scomparsi recentemente: Lea Massari, Adriana Asti, le gemelle Kessler, Pippo Baudo, Ornella Vanoni e Gino Paoli, Stefano Benni, David Riondino, Brigitte Bardot, Robert Redford…

Tra gli ospiti, Matthew Modine, a Roma per girare la commedia Splendid thing, che ha lanciato un appello al cinema con al centro l’uomo, senza algoritmi. E un breve omaggio al nostro cinema: «Non c’è Italia senza cinema».

Quasi incredulo Sergio Romano, nel ricevere il premio come miglior attore protagonista per Le città di pianura. Ha proposto una «semplice riflessione», pensando al periodo difficile che stiamo vivendo: «Il nostro Paese ha bisogno di essere raccontato e quindi di essere visto, come un bambino ha bisogno di essere visto, come ognuno di noi ha bisogno di essere visto. La riflessione: cosa stiamo guardando? È nostra responsabilità».

Ecco tutti i vincitori (e i candidati) dei David di Donatello 2026.

Sergio Romano ritira il David di Donatello per il miglior attore protagonista per il film “Le città di pianura” (Courtesy of David di Donatelloph Luca Dammicco)

Miglior film

Cinque secondi di Paolo Virzì

Fuori di Mario Martone

La grazia di Paolo Sorrentino

Le assaggiatrici di Silvio Soldini

Le città di pianura di Francesco Sossai

Miglior regia

Fuori di Mario Martone

La città proibita di Gabriele Mainetti

La grazia di Paolo Sorrentino

Le assaggiatrici di Silvio Soldini

Le città di pianura di Francesco Sossai

Migliore attrice protagonista

Valeria Bruni Tedeschi per Duse

Barbara Ronchi per Elisa

Valeria Golino per Fuori

Aurora Quattrocchi per Gioia mia

Anna Ferzetti per La grazia

Tecla Insolia per Primavera

Aurora Quattrocchi riceve il premio come migliore attrice (Ansa/Giuseppe Lami)

Migliore attore protagonista

Valerio Mastandrea per Cinque secondi

Claudio Santamaria per Il nibbio

Toni Servillo per La grazia

Pierpaolo Capovilla per Le città di pianura

Sergio Romano per Le città di pianura

Miglior attrice non protagonista

Valeria Golino per Breve storia d’amore

Valeria Bruni Tedeschi per Cinque secondi

Barbara Ronchi per Diva Futura

Matilda De Angelis per Fuori

Milvia Marigliano per La grazia

Silvia D’Amico per Tre ciotole

Miglior attore non protagonista

Francesco Gheghi per 40 secondi

Vinicio Marchioni per Ammazzare stanca – autobiografia di un assassino

Fausto Russo Alesi per Duse

Roberto Citran per Le città di pianura

Andrea Pennacchi per Le città di pianura

Lino Musella per Nonostante

Miglior esordio alla regia

Breve storia d’amore di Ludovica Rampoldi

Gioia mia di Margherita Spampinato

La vita da grandi di Greta Scarano

Paternal leave di Alissa Jung

Tienimi presente di Alberto Palmiero

Migliore sceneggiatura originale

Cinque secondi – Francesco Bruni, Carlo Virzì, Paolo Virzì

Duse – Letizia Russo, Guido Silei, Pietro Marcello

Gioia mia – Margherita Spampinato

La grazia – Paolo Sorrentino

Le città di pianura – Francesco Sossai, Adriano Candiago

Migliore sceneggiatura non originale

40 secondi – Vincenzo Alfieri, Giuseppe G. Stasi

Elisa – Leonardo Di Costanzo, Bruno Oliviero, Valia Santella

Fuori – Mario Martone, Ippolita Di Majo

Le assaggiatrici – Doriana Leondeff, Silvio Soldini, Lucio Ricca, Cristina Comencini, Giulia Calenda, Ilaria Macchia

Primavera – Ludovica Rampoldi

Miglior produttore

Duse – Carlo Degli Esposti, Nicola Serra, Marco Grifoni per Palomar (Mediawan Company), Benedetta Cappon per Avventurosa, con Rai Cinema, in collaborazione con Piperfilm, Alexandra Henochsberg, Pierre-François Piet per Ad Vitam Films

Gioia mia – Benedetta Scagnelli, Alessio Pasqua, Gianluca Arcopinto, Claudio Cofrancesco per Yagi Media, in collaborazione con Paolo Butini, Ivan Caso, Filippo Barracco

Le assaggiatrici – Lionello Cerri e Cristiana Mainardi per Lumière & Co., in collaborazione con Joseph Rouschop per Tarantula, Katrin Renz e Stefan Jäger per Tellfilm

Le città di pianura – Marta Donzelli e Gregorio Paonessa per Vivo Film, con Rai Cinema, in collaborazione con Philipp Kreuzer per Maze Pictures, Cecilia Trautvetter

Un film fatto per bene – Andrea Occhipinti per Lucky Red, Marco Alessi per Dugong Films, in collaborazione con Beatrice Bulgari per Eolo Film Productions

Miglior casting

40 secondi – Marco Matteo Donat-Cattin, Federica Baglioni

Gioia mia – Margherita Spampinato, Giulia Tarquini

La grazia – Anna Maria Sambucco, Massimo Appolloni

Le assaggiatrici – Laura Muccino, Liza Stutzky

Le città di pianura – Adriano Candiago

Immagine del film “Le città di pianura” (Lucky Red)

Migliore autore della fotografia

Duse – Marco Graziaplena

La città proibita – Paolo Carnera

La grazia – Daria D’antonio

Le assaggiatrici – Renato Berta

Le città di pianura – Massimiliano Kuveiller

Miglior compositore

La città proibita – Franco Amurri

Le assaggiatrici – Mauro Pagani

Le città di pianura – Krano

Primavera – Fabio Massimo Capogrosso

Queer – Trent Reznor & Atticus Ross

Miglior canzone originale

Arrivederci tristezza nel film Arrivederci tristezza – Brunori Sas (musica, testi e interpretazione)

La prostata enflamada nel film Buen camino – musica e testi di Luca Medici e Antonio Iammarino, interpretata da Checco Zalone

Follemente nel film Follemente – musica e testi di Claudia Lagona, interpretata da Levante

Ti nel film Le città di pianura – musica e testi di Marco Spigariol in arte Krano, interpretata da Krano

Vaster than empires nel film Queer – musica di Trent Reznor & Atticus Ross, testi di Trent Reznor, William Burroughs e Atticus Ross, interpretata da Caetano Veloso, Trent Reznor, Atticus Ross

Migliore scenografia

Duse – Gaspare De Pascali (scenografia), Carlotta Desmann (arredamento)

La città proibita – Andrea Castorina (scenografia), Marco Martucci (arredamento)

La grazia – Ludovica Ferrario (scenografia), Laura Casalini (arredamento)

Le assaggiatrici – Paola Bizzarri, Igor Gabriel (scenografia)

Le città di pianura – Paula Meuthen (scenografia), Emilia Bonsembiante (arredamento)

Migliori costumi

Duse – Ursula Patzak

La città proibita – Susanna Mastroianni

La grazia – Carlo Poggioli

Le assaggiatrici – Marina Roberti

Primavera – Maria Rita Barbera, Gaia Calderone

Miglior trucco

Duse – Maurizio Fazzini

La grazia – Paola Gattabrusi

Le assaggiatrici – Esmé Sciaroni

Primavera – Vincenzo Mastrantonio (prostetico: Adele Di Trani, Emanuele De Luca)

Queer – Fernanda Perez (prostetico: Jason Hamer)

Migliore acconciatura

Fuori – Marco Perna

Il maestro – Teresa Di Serio

Le assaggiatrici – Samankta Mura

Primavera – Marta Iacoponi

Queer – Massimo Gattabrusi

Miglior montaggio

40 secondi – Vincenzo Alfieri

Fuori – Jacopo Quadri

Il maestro – Giogiò Franchini

La città proibita – Francesco Di Stefano

La grazia – Cristiano Travaglioli

Le città di pianura – Paolo Cottignola

Miglior suono

Fuori – presa diretta Maricetta Lombardo; montaggio del suono Silvia Moraes; creazione suoni Piergiorgio De Luca; mix Giancarlo Rutigliano

La città proibita – presa diretta Angelo Bonanni; montaggio del suono Giulio Previ; creazione suoni Mirko Perri; mix Michele Mazzucco

Le assaggiatrici – presa diretta Antoine Vandendriessche; montaggio del suono Daniela Bassani; creazione suoni Stefano Grosso; mix Giancarlo Rutigliano

Le città di pianura – presa diretta Marco Zambrano; montaggio del suono Francesco Mauro; creazione suoni Sebastian Pablo Poloni; mix Francesco Tumminello

Primavera – presa diretta Gianluca Scarlata; montaggio del suono Davide Favargiotti; creazione suoni Daniele Quadrioli; mix Nadia Paone

Arisa (Courtesy of David di Donatello ph Emanuele Manco)

Migliori effetti visivi – VFX

Itaca – Il ritorno – supervisore Gaia Bussolati; producer Enrico Bernocchi

La città proibita – supervisore Stefano Leoni; producer Andrea Lo Priore

La grazia – supervisore Rodolfo Migliari; producer Lena Di Gennaro

La valle dei sorrisi – supervisore Giuseppe Squillaci; producer Daniele Mischianti

Queer – supervisore Marco Fiorani Parenzi; producer Virginia Cefaly

Miglior cortometraggio

Astronauta di Giorgio Giampà

Ciao, Varsavia di Diletta Di Nicolantonio

Everyday in Gaza di Omar Rammal

Festa in famiglia di Nadir Taji

Tempi supplementari di Matteo Memè

Miglior film documentario

Bobò di Pippo Delbono

Ferdinando Scianna – Il fotografo dell’ombra di Roberto Andò

Roberto Rossellini – Più di una vita di Ilaria De Laurentis, Andrea Paolo Massara, Raffaele Brunetti

Sotto le nuvole di Gianfranco Rosi

Toni, mio padre di Anna Negri

Miglior film internazionale

Io sono ancora qui di Walter Salles

La voce di Hind Rajab di Kaouther Ben Hania

The Brutalist di Brady Corbet

Un semplice incidente di Jafar Panahi

Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson

David giovani

40 secondi di Vincenzo Alfieri

La grazia di Paolo Sorrentino

Le assaggiatrici di Silvio Soldini

Le città di pianura di Francesco Sossai

Per te di Alessandro Aronadio

David dello spettatore

Buen Camino di Gennaro Nunziante