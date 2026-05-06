Formula Uno, Sky blinda i diritti tv fino al 2032 per seguire Antonelli e la Ferrari

Il talento di Kimi e le speranze di Leclerc: la Formula Uno è un prodotto che tira e Sky Sport ha anticipato le mosse per i diritti tv del Circus fino al 2032

La scalata mondiale di Kimi Antonelli e l’eterna rincorsa della Ferrari, ma non solo. La Formula Uno è un prodotto che tira e Sky Sport ha anticipato le mosse per blindare i diritti di trasmissione del Circus fino al 2032. L’annuncio è stato dato in contemporanea con l’ufficializzazione del prolungamento della partnership tra Sky e Formula Uno anche nel Regno Unito e in Irlanda.

L’accordo italiano è valido fino al 2032 e si estende anche a Formula 2, Formula 3, Porsche Supercup e F1 Academy. Un colpo importante ora che si apre la stagione di Kimi Antonelli che, dopo un anno di rodaggio in sella alla Mercedes, corre già per la conquista di un titolo Mondiale che sarebbe storico per il motorsport italiano. Come nel tennis, insomma, l’Italia si trova a essere il centro della scena non solo per la tradizionale presenza della Ferrari che insegue a sua volta un campionato del mondo assente da Maranello dal 2007 per quanto riguarda i piloti. Fino al 2032 la Formula Uno sarà visibile anche in streaming su NOW.

L’effetto Antonelli si sta vedendo anche sugli ascolti registrati nei primi quattro week end di gara e nonostante la cancellazione dei gran premi in Medio Oriente a causa della situazione geopolitica. Gli ascolti sulle piattaforme di Sky Sport e Now sono cresciuti del 25% e il successo di Antonelli a Shanghai in Cina, la sua prima vittoria in carriera, ha raccolto 1,2 di telespettatori in diretta e 1,4 milioni nella differita in chiaro su TV8.

Così Andrea Duilio, amministratore delegato di Sky Italia: “Siamo molto soddisfatti di questo nuovo accordo, che conferma la solidità della nostra partnership pluriennale con la Formula 1, in Italia sinonimo di tradizione e passione uniche. Continueremo a valorizzarla al meglio, come solo Sky sa fare, offrendo ancora per molti anni grandi sfide raccontate con la qualità editoriale e tecnologica che ci contraddistingue per far vivere agli appassionati italiani tutte le emozioni della pista”.

Stefano Domenicali, presidente di Formula 1: “Sky è sempre stato un partner dedicato, affidabile e appassionato sin dall’inizio della nostra collaborazione, molti anni fa. Il loro approccio all’avanguardia a livello mondiale per le trasmissioni in diretta, la creazione di contenuti e le analisi dietro le quinte, guidate da un gruppo di talenti televisivi davvero straordinari, ha fatto la differenza nel continuare a far crescere il nostro sport nel Regno Unito, in Irlanda e in Italia, e sono lieto che la nostra partnership si protrarrà per il prossimo decennio. Voglio ringraziare Dana e tutto il team di Sky per la determinazione dimostrata nel concludere questo accordo e nel continuare a portare l’emozione della Formula 1 ai nostri appassionati.”