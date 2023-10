Meloni che lascia Giambruno conquista i social

Il sentiment digitale è un segnale da non prendere sottogamba, perché mette a fuoco quell’ampia e volatile emotività che circola in rete, in particolare sulle piattaforme social, e che rivela molto del comportamento di noi utenti e follower. Lo è per i brand commerciali, ma lo è molto di più per politici che oggi comunicano le loro scelte e fanno crescere le loro leadership sfruttando la viralità del digitale.

Un nuovo esempio, non ultimo ma l’ultimo in ordine cronologico, ci arriva dalla scelta di Giorgia Meloni di condividere con i follower dei suoi account social, e al tempo stesso con tutta l’infosfera mediatica, la decisione di porre fine alla sua relazione con il compagno Andrea Giambruno.

Questo è il sentiment online dal 16 al 19 ottobre sulla keyword "Giorgia Meloni": positivo al 29,73% (Arcadia)

Prima del post del 20 ottobre, quindi dal 16 al 19 ottobre scorsi, il sentiment online ottenuto dalla keyword "Giorgia Meloni" aveva un valore positivo del 29,73%, mentre dal giorno della pubblicazione e fino a questo pomeriggio, la percentuale di mood a favore del Presidente del Consiglio è salito al 35%. In questo incremento c’è ovviamente una vicinanza umana a Giorgia Meloni e una condivisione del modo e delle forme che ha adottato per rendere pubblica una scelta privata, tant’è che nella sola giornata di giovedì 20 ottobre, il sentiment positivo era arrivato al 38%.

sale al 38% di mood positivo nella giornata del 20 ottobre con la pubblicazione del post (Arcadia)

Questo atteggiamento di favorevole comprensione da parte degli utenti in rete, poi acquista maggior forza nei follower della pagina Facebook di Giorgia Meloni, che si sentono maggiormente “coinvolti” nella quotidianità raccontata. Infatti, sempre da giovedì 20 a domenica 22 ottobre, il sentiment positivo rispetto ai contenuti pubblicati è arrivato al 57,40%.