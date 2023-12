Funerali Giulia: le reazioni del web

I funerali di Giulia Cecchettin, uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta, hanno smosso la sensibilità pubblica fin dal primo istante. Sulla rete, quando ancora si sperava nel "finale migliore", sono stati migliaia i messaggi di conforto e incoraggiamento inviati sui social network. Quando il caso poi ha preso la svolta più dolorosa, trasformandosi nell'ennesimo crudele femminicidio, il pubblico del web è esploso.

Così come è esploso oggi, giorno dei funerali della giovane Giulia.





Le reaction della rete

Quando papà Gino ha preso la parola per il suo ultimo saluto a Giulia, il sentiment degli utenti ha fatto registrare nelle conversazioni digitali il suo picco con un valore positivo del 75%.





Giovani e donne: gli utenti più attivi

Per entrambe le parole chiave del monitoraggio, Giulia e Cecchettin sono principalmente donne con una media che sfiora il 60%, gli utenti che hanno scelto di commentare e partecipare nel giorno dei funerali al dibattito digitale.





In particolare, sono i giovani ricompresi nella fascia anagrafica dai 24 ai 34 anni, con una percentuale superiore al 40% gli utenti che hanno maggiormente risposto all'appello emotivo dei funerali e che in rete e sui social hanno manifestato le loro opinioni.









Il ❤️ è l'emoji più utilizzata

Non poteva essere altrimenti, vista la grandiosa e sincera partecipazione emotiva di questi giorni. È il cuore con più di 3 mila volte , l'emoji più utilizzata in mattinata per esprimere dai follower la vicinanza e la partecipazione al dolore della famiglia Cecchettin