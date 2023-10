Il primo taxi volante certificato è cinese

L’Autorità per l’aviazione civile cinese (Caac) ha rilasciato il certificato di tipo (Tcds) per lo eVtol a due posti E-Hang EH216-S, aprendo così la possibilità di produrlo in serie e di usarlo per voli commerciali con funzioni di trasporto passeggeri. Ciò al momento sarà possibile in Cina e nelle nazioni che riconoscono in modo completo la certificazione Caac. Perplessità a parte, lo E-Hang 216-S è il primo eVtol (electric-Vertical take Off and Landing) al mondo che può svolgere la funzione di velivolo commerciale e di farlo senza il pilota a bordo, soltanto con i due passeggeri che trovano posto in cabina. E-Hang, azienda pioniere del volo elettrico (il suo primo aeroplano dimostrativo fu presentato nel 2010, seguirono zaini per paramotore e quindi droni) con sede a Guangzhou, ha completato un programma cominciato nel gennaio 2021, quando Caac accettò la sua richiesta di certificazione di tipo. Rispetto a quanto avviene per velivoli ed elicotteri tradizionali, gli eVtol a causa della loro configurazione particolare (assomigliano a un quadricottero drone, devono soddisfare le cosiddette “condizioni speciali” che coprono la nuova categoria di aeromobili pubblicate nel febbraio 2022 nella Repubblica Popolare ma prima ancora in Europa e negli Usa, seppure scritte in modo differente. L’autorità di regolamentazione cinese ha concesso quindi a E-Hang un ampio margine di discrezionalità nel consentirle di condurre test di volo approfonditi in più luoghi, comprese dimostrazioni pubbliche con passeggeri a bordo, ma anche l’esame approfondito di componenti, apparecchiature e dell'intero aeromobile per scongiurare il manifestarsi di difetti prefabbricati, guasti e interferenze sul piano elettronico e informatico. Sono stati provati oltre 500 elementi specifici in 40.000 voli di prova, con conseguenti adeguamenti e valutazioni formali di conformità che coprono 65 categorie principali di componenti. Ora E-Hang aumenterà i ritmi di produzione presso lo stabilimento di Yunfu (Guangdong) e intensificherà le consegne agli operatori cinesi che hanno ordinato il biposto, come lo Shenzhen Boling Holding Group. L’idea è quella di sviluppare diverse varianti tra le quali quelle per antincendio e quadriposto (denominta VT-30) che avrebbe un’autonomia maggiore rispetto all'EH216-S, che è limitata a 35 km. Il fondatore, presidente e amministratore delegato dell'azienda Huazhi Hu ha dichiarato: “Esprimo la mia sincera gratitudine alla Caac, al team di esperti e a tutti i dipendenti di E-Hang per la loro incrollabile dedizione, il nostro sistema di veicolo aereo senza equipaggio per il trasporto passeggeri ha finalmente soddisfatto le elevate aspettative ottenendo il primo certificato di tipo nel settore eVtol globale, segnando un capitolo significativo nella storia dell’aviazione”. Hu ha indicato che la stessa EHang intende ora divenire anche operatore e lanciare voli commerciali che potrebbero includere aerotaxi e turismo, spiegando che “ciò ci consentirà di progredire costantemente verso il nostro obiettivo strategico di diventare operatori di piattaforme di mobilità aerea urbana e di impegnarci nella nostra missione di consentire una mobilità aerea sicura, autonoma ed ecologica accessibile a tutti.” E-Hang nel tempo ha raccolto numerosi ordini provvisori per l'EH216-S anche da clienti al di fuori della Cina. La società deve ancora dire come e quando intende garantire la certificazione di tipo in altre giurisdizioni, compresi i regolatori dominanti come la Faa negli Usa e l'Easa in Europa. Al momento la prima certificazione di tipo prevista al di fuori della Cina è in Europa, dove Volocopter mira a ottenere l’approvazione per il suo VoloCity a due posti con pilotaggio in tempo per i Giochi Olimpici del 2024, la prossima estate a Parigi. Negli Stati Uniti, i principali sviluppatori di eVtol come Joby e Archer mirano attualmente a ottenere la certificazione di tipo nel 2025. Intanto a volare sono le azioni E-Hang sul listino Nasdaq di New York.