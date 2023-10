Consegnati i primi elicotteri Leonardo AW149 alla Polonia

L’Esercito polacco ha ricevuto ieri i suoi primi due elicotteri Leonardo AW-149 nel corso di una cerimonia tenutasi presso la base del 25th Air Cavalry Brigade a Tomaszów Mazowiecki, dove stanno entrando in servizio dopo soli quindici mesi dalla firma del contratto. La configurazione di queste nuove unità, pienamente rispondente ai requisiti definiti dalle forze armate polacche, oltre alle missioni tipiche del mezzo consente di effettuare anche supporto al combattimento.

Tra i vari sistemi ed equipaggiamenti previsti, a bordo sono presenti sistemi di osservazione e armamento leggero, razzi guidati e non guidati, missili e sistemi di auto-protezione. L’armamento può essere installato in cabina o come carico esterno in base alla variante e alla configurazione dell’elicottero. La consegna fa seguito al contratto annunciato il primo luglio 2022 comprendente pacchetti di supporto logistico, addestramento e simulazione. La logistica include parti di ricambio ed equipaggiamento per la gestione a terra degli elicotteri; l’addestramento e la simulazione prevedono servizi completi per piloti e tecnici addetti alla manutenzione, la consegna di simulatori avanzati e di sistemi dedicati.

Il programma del Ministero della Difesa polacco si basa sulla localizzazione della produzione sul territorio nazionale attraverso PZL-Świdnik, azienda che opera in qualità di prime contractor occupandosi anche dell’integrazione dei sistemi dell’elicottero e dell’armamento. PZL-Świdnik è una società polacca interamente controllata da Leonardo e fornirà anche servizi di supporto per questi elicotteri, attuando anche il futuro servizio di ammodernamento in linea con le future esigenze dell’operatore.

Gian Piero Cutillo, direttore della Divisione elicotteri di Leonardo, ha dichiarato: “L’AW-149 rappresenta per le moderne forze armate un formidabile salto in avanti in termini di reali capacità multi-missione, possibilità di ulteriore crescita delle sue capacità operative nel tempo, gestione efficiente della flotta e rapidità di risposta alle situazioni di emergenza. La localizzazione di capacità industriali e logistiche per questi nuovi elicotteri, al fine di soddisfare le esigenze della Polonia, è anche frutto delle competenze storiche e uniche di PZL-Świdnik. Tutto questo, unitamente alle risorse professionali dell’azienda e alle capacità operative senza eguali dell’AW-149, si tradurrà in vantaggi straordinari per il paese”.

Jacek Libucha, Presidente di PZL-Świdnik, spiega: “Grazie alle sue complete capacità di progettazione, sviluppo, personalizzazione e fornitura di servizi in campo elicotteristico, PZL-Świdnik conferma la sua leadership in continuità con 70 anni di storia nel corso dei quali ha raggiunto importanti traguardi per l’industria polacca. Sono convinto che questo elicottero soddisferà le più alte aspettative delle forze armate polacche fornendo loro le migliori capacità di supporto al combattimento, esattamente ciò per cui questa piattaforma è stata progettata”. Lo AW-149, già in servizio con operatori internazionali per un’ampia gamma di applicazioni operative e in valutazione in diversi paesi, è un elicottero militare multiruolo di ultima generazione che può trasportare fino a 18 persone e raggiungere un peso massimo al decollo di 8.600 kg. Può essere riconfigurato per svolgere molteplici missioni nelle condizioni operative più complesse. L’equipaggiamento, i sistemi d’arma e le tecnologie avanzate, uniti alle sue prestazioni in termini di manovrabilità, raggio d’azione, autonomia ed elevati margini di potenza, nonché agli elevati standard di sicurezza e capacità di sopravvivenza, assicurano agli utilizzatori, efficacia ed efficienza nella gestione della flotta.

Al momento è in servizio in Egitto con 24 unità ricevute dal 2019, in Polonia, con 32 esemplari entro il 2029, e in Thailandia, nazione che ne ha ricevuti cinque esemplari dal 2018.