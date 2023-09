3D e realtà aumentata, le nuove frontiere per il business sportivo grazie ai fantasy game

Prendi il collezionismo sportivo, collegalo al 3D e alla realtà aumentata e ti ritrovi un concentrato di tecnologia in grado di solleticare l'interesse dei tifosi. Di tutto il mondo, perché ad avere l'intuizione è stata Sorare, startup francese fondata nel 2018 da Nicolas Julia e Adrien Montfort che si sta facendo largo tra i supporter di calcio, basket NBA e baseball MLB, con una serie di giochi basati sulla carte digitali degli atleti in forza alle oltre 300 società sportive che hanno fornito aderito al progetto. Il concetto è semplice quanto redditizio, perché cavalca la passione dei fan e la loro volontà di partecipare attivamente alle sorti del proprio club, e mette in palio premi come biglietti per assistere alle partite, prodotti ufficiali e incontri con i giocatori. Partendo da una declinazione del fantacalcio, con la costruzione della squadra (da 5 giocatori) mediante acquisizioni, vendita e scambio delle carte digitali dei calciatori con l'obiettivo di conquistare le ricompense settimanali e quelle stagionali proposte da Sorare grazie alle prestazioni in campo del quintetto prescelto, la realtà transalpina è diventata un riferimento per i fantasy game e oggi conta più di 5 milioni di utenti registrati in 180 paesi. Merito della facilità con cui chiunque può iniziare a giocare per dimostrare le proprie qualità da Manager (così è definito chi partecipa al gioco) e della crescita del calcio come sport globale capace di abbattere confini per attirare fan in tutto il mondo. Un'idea vincente per tutti, perché se i supporter si divertono e puntano a riscattare i premi più ghiotti, i club di calcio sono ben felici di ritrovarsi un'altra fonte di ricavi senza muovere un dito (come dimostra le partnership siglate dai club di Serie A con altre piattaforme create per monetizzare la passione dei supporter).

Al di là del round di finanziamento di serie B da 680 milioni di euro ottenuto nel settembre del 2021 e del coinvolgimento come investitori o ambasciatori dei vari Zinedine Zidane, Lionel Messi, Serena Williams e Gerard Piqué (quest'ultimo sempre molto attivo verso progetti sportivi forieri di danari), l'abilità di Sorare è stata unire lo sport al digitale sfruttando la blockchain di Ethereum, con la compravendita delle carte virtuali che assicura notevoli introiti. Se si può iniziare a giocare gratis nella lega Rookie, corrispondente al primo livello, per avanzare bisogna sfoderare grandi prestazioni e puntare a ottenere le carte digitali più ambite, quelle che scarseggiano e quindi si rivelano più preziose: sono le carte Limitate, Rare, Super Rare e Unica, che costano tanto e si acquistano con la criptovaluta Ethereum. Per intendersi, è diventato famoso l'anno scorso l'acquisto della carta di Erling Haaland, venduta a 600.000 euro, seppur pagati via cripto. Si tratti di una cifra enorme ma va considerato che i fantasy game, solo negli Stati Uniti, hanno generato nel 2022 un volume di affari vicino ai 9,5 miliardi di dollari, con una crescita che per l'anno in corso dovrebbe avvicinare i 10 miliardi di dollari.

Il mercato si sta popolando di nuovi player ma Sorare ha le carte in tavola per continuare a sorprendere. L'ultima mossa è il lancio delle carte digitali da collezione in 3D con Realtà Aumentata, che per la stagione 2023/2024 permetterà ai giocatori-manager di utilizzare sull'app mobile le carte con immagini rinnovate, sfondi e colori dinamici ed usarle nell'ambiente reale, anche durante una partita. La prima asta dedicata alla Premier League ha messo in palio le nuove carte dello stesso Haaland, Marcus Rashford e Bukayo Saka. La prima squadra italiana a debuttare nel nuovo formato è invece il Milan, con le prime aste delle carte in 3D con AR programmate a fine settembre, mentre è già partita la caccia al tesoro con i video tesser pubblicati sui social da Sorare, in cui gli utenti dovranno individuare le parole nascoste e metterle nell'ordine corretto; il primo che ci riesce si aggiudica le carte rare e sblocca nuovi premi, tra cui i biglietti per volare in trasferta con la squadra e assistere a una sfida europea. Una proposta allettante con cui i francesi puntano ad attirare nuovi giocatori per ampliare la fetta di tifosi attivi sul digitale, con particolare riferimento a chi ha poca familiarità con le criptovalute.