Inter, Lautaro vale un top player. Ecco la classifica dei calciatori più costosi

Giovanni Capuano - 7 gennaio 2020

Non è ancora un top player in campo, ma Lautaro Martinez sta rapidamente scalando tutte le montagne che lo porteranno a diventare in fretta uno degli attaccanti più importanti del calcio mondiale. Non è un caso che i grandi club europei si stiano interessando alla sua parabola (anche se l'Inter e il giocatore sono tranquilli e lavorano per il prolungamento del contratto): le prestazioni in Champions League, l'età e i colpi messi in mostra ne fanno una delle realtà più interessanti di questo inizio di 2020.

Non sorprende, dunque, che il Cies (istituto di statistica che monitora tutti i campionati europei) lo abbia messo nella Top 10 dei giocatori con il maggior valore di mercato legato anche alla loro situazione anagrafica. Lautaro Martinez ha un costo stimato di 115,7 milioni di euro, superiore alla clausola da 111 che sta cominciando a fare gola a tanti. Nessuno come lui nella Serie A, dove pure ci sono calciatori da un valore superiore ai 70 milioni di euro.



Curiosità: il secondo nella classifica 'italiana' è l'altro attaccante dell'Inter, ovvero Romelu Lukaku (100,2 milioni di euro). E a testimonianza del valore crescente della rosa di Conte ci sono anche Barella (82,1) e Skriniar (70,2) tra i dieci al top della Serie A. Quattro in tutto, come la Juventus dove il Cies fotografa uno strano sorpasso di Dybala (91,2) nei confronti di sua maestà Ronaldo (80,3 penalizzato dalla carta d'identità e dalle prospettive).

Mbappé il più caro al mondo

In assoluto, in testa alla classifica c'è il francese del Psg Kylian Mbappé con 265,2 milioni di euro che rappresentano una cifra inarrivabile anche per le stelle della Premier League che completano il podio: Sterling del Manchester City (223,7) e Mohammed Salah del Liverpool campione d'Europa (175,1). Più in basso la stella del Borussia Dortmund Sancho (168,9) e Sadio Mané (155,6) che sopravanza il centravanti del Tottenham e dell'Inghilterra, Harry Kane con 150,5.

Messi, che ha una clausola mostruosa e un contratto che gli consente di liberarsi gratis a un anno dalla scadenza, per il Cies vale 'solo' 125,5 milioni di euro. Non deve sorprendere, considerati i parametri presi in considerazione dall'istituto di statistica. A parte Mbappé, Sancho e Lautaro Martinez già citato, tutti gli altri nomi della Top 10 provengono dalla Premier League.

La classifica degli italiani

E gli italiani? Si difendono anche se a fatica. Il più costoso di tutti - secondo il Cies - è Niccolò Zaniolo della Roma che a poco più di una anno dalla cessione low cost dell'Inter alla Roma, inserito nell'affare Nainggolan, ha raggiunto un valore stimato di 86,3 milioni di euro. Roba da mangiarsi i gomiti in zona Appiano Gentile, se non fosse che Lautaro Martinez, Lukaku e Skriniar hanno avuto boom che fanno sorridere i dirigenti nerazzurri.

Alle spalle di Zaniolo c'è Barella. Poi il difensore giallorosso Mancini (62,3), Andrea Belotti che si sta rilanciando con il Torino dopo due stagioni difficili (60,1) e l'implacabile Ciro Immobile (58,4); non più un ragazzino dall'alto dei 29 anni ma a rete con una frequenza impressionante con la maglia della Lazio e pronto a giocarsi l'Europeo da protagonista.

