Il ritorno del Victoria's Secret Fashion Show

Gli Angeli sono pronti a tornare in passerella. Dopo quattro anni di pausa, il brand di lingerie Victoria’s Secret ha annunciato il ritorno del suo iconico show.

«La nuova versione della nostra sfilata arriverà entro la fine dell’anno» ha dichiarato un rappresentate del brand, sottolineando che lo show tornerà in una nuova veste, più inclusiva. Il Victoria’s Secret Fashion Show, nato nel 1995 come strumento di promozione del brand, era stato cancellato nel 2019 dopo una serie di critiche in merito all’oggettivazione del corpo femminile e la mancanza di rappresentazione di corpi diversi.

Negli anni, lo show - che ha visto la partecipazione di decine di musicisti di spicco da Jay Z a Rihanna, passando per Bruno Mars, Usher e Justin Timberlake - ha lanciato la carriera di alcune tra le modelle più rinomate nel mondo della moda. Ripercorriamo insieme alcuni dei momenti più iconici del Victoria's Secret Fashion Show.