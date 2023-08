Victoria's Secret: il ritorno degli angeli

Victoria's Secret ha annunciato il debutto di The Icon by Victoria's Secret, una nuova collezione di reggiseni, mutandine e lingerie che celebra le tue forme. La campagna, incentrata sul nuovo reggiseno Icon by Victoria's Secret Push-Up Demi Bra, vede la partecipazione di grandi talenti come Adut Akech, Hailey Bieber, Paloma Elsesser, Sui He ed Emily Ratajkowski, oltre al ritorno di Gisele Bündchen, Naomi Campbell, Adriana Lima e Candice Swanepoel.

Fotografata dall'acclamato fotografo Mikael Jansson e curata da Camilla Nickerson, la campagna è caratterizzata da immagini in silhouette che catturano la forza di ogni donna del cast. Alcuni talenti della campagna saranno anche protagonisti di «The Tour», la nuova sfilata di moda del marchio incentrata sui creativi emergenti a livello mondiale, che debutterà in autunno.