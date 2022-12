Il Perù rischia di esplodere tra proteste di piazza e tentativi di colpo di Stato

Continua a rimanere alta la tensione in Perù. Nelle scorse ore, si sono registrate ulteriori proteste contro il nuovo presidente, Dina Boluarte: proteste che avrebbero portato ad almeno cinque morti. L’attuale capo dello Stato aveva recentemente proposto di tenere elezioni generali anticipate nell’aprile del 2024, anziché attendere la scadenza naturale prevista per il 2026. “Interpretando la volontà dei cittadini... ho deciso di prendere l'iniziativa per raggiungere un accordo con il Congresso della Repubblica per anticipare le elezioni generali al mese di aprile del 2024”, aveva dichiarato la Boluarte pochi giorni fa. “Con l'aumento della violenza mentre le proteste continuano in Perù, siamo profondamente preoccupati che la situazione possa degenerare ulteriormente”, aveva inoltre affermato la portavoce dell’attuale presidente, Marta Hurtado, per poi aggiungere: “Dato il numero di proteste, compresi gli scioperi, previste per questa settimana, chiediamo a tutte le parti coinvolte di esercitare moderazione”.

Ricordiamo che questa situazione nasce da una crisi politica e istituzionale esplosa all’inizio di dicembre, quando il Congresso della Repubblica aveva avviato una procedura di impeachment contro l’allora presidente, Pedro Castillo: una mossa a cui quest’ultimo aveva replicato, cercando di sciogliere il parlamento e avviando quello che da più parti è stato bollato come un tentato golpe. Il Congresso ha quindi votato per la sua destituzione, mentre Castillo – che stava tentando una fuga – è stato fermato dalla polizia, aprendo così la strada della presidenza alla sua vice, Dina Boluarte. Quest’ultima ha aspramente criticato il suo predecessore, formando prontamente un governo di natura tecnica.



Tuttavia, lunedì Castillo ha affermato di essere ancora il presidente del Perù. “Sono incondizionatamente fedele al mandato popolare e costituzionale che ricopro come presidente, e non mi dimetterò né abbandonerò le mie alte e sacre funzioni”. Castillo – che ha inoltre dichiarato di essere stato “rapito” e “umiliato” – era diventato presidente a seguito delle elezioni generali dell’anno scorso, quando – a capo della formazione di sinistra Perù Libero – aveva battuto la rivale conservatrice, Keiko Fujimori, con un vantaggio inferiore all’1%.

La situazione resta complessivamente molto tesa, mentre quanto accade in Perù rischia di accrescere l’instabilità dell’America Latina. In tutto questo, l’ascesa alla presidenza della Boluarte è stata favorevolmente accolta dagli Stati Uniti. “Lodiamo le istituzioni e le autorità civili peruviane per aver assicurato la stabilità democratica e continueremo a sostenere il Perù sotto il governo di unità che il presidente Boluarte si è impegnato a formare”, ha dichiarato la scorsa settimana il Dipartimento di Stato americano. Al contrario, il Venezuela di Nicolas Maduro si è schierato, non sorprendentemente, a favore di Castillo.