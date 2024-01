Zanzare d'inverno in Italia: il fenomeno inatteso. Ma come controllarle?

L'inverno, con il suo manto di neve e le giornate più corte, ci fa spesso immaginare di aver finalmente liberato le nostre notti e giornate dalla fastidiosa presenza delle zanzare. Tuttavia, come svelato da Stefano Pierrettori, figura autorevole nel settore delle disinfestazioni e capo del gruppo DPM Disinfestazioni, getta una luce inaspettata su questa convinzione e ci svela un lato delle zanzare invernali che va al di là delle nostre aspettative stagionali. Il fascino delle zanzare invernali si rivela quando la natura sembra addormentarsi, "eppure alcune di queste instancabili creature mantengono una presenza quasi costante all'interno delle nostre abitazioni" ci svela Pierrettori che racconta dettagli intriganti sul comportamento delle zanzare durante i mesi più freddi, sfatando il mito della loro totale assenza invernale.





Il Fenomeno Invernale delle Zanzare: Una Vita Nascosta

"Come prima cosa dobbiamo sfatare un mito: in inverno le zanzare ci sono sempre state, non attive, certo, ma la loro presenza è stata sempre silenziosa ma costane" afferma Pierrettori, introducendo il concetto che, nonostante l'apparente quiete, alcune specie di zanzare si adattano a una vita invernale insidiosa. "La Culex, nota come zanzara comune, trova per esempio rifugio in luoghi interni delle abitazioni, come scantinati, cantine e locali caldaia, in uno stato di quiescenza temporanea. Tale quiete, tuttavia, è destinata a terminare con l'arrivo delle stagioni più calde, quando le zanzare risvegliano la loro sete di sangue e iniziano il loro ciclo riproduttivo".

Qualcosa di simile succede anche con la Aedes, comunemente chiamata con il nome di zanzara tigre, offre un altro aspetto affascinante del loro comportamento invernale. "La Aedes, che è la zanzara tigre, in realtà depone le uova sotto pietre, sassi in zone riparate". Un processo differente rispetto alle altre specie, ma che contribuisce alla persistenza di questi insetti, da tutti considerati irritanti, anche durante i mesi più freddi.

Anomalie Climatiche e Zanzare Attive: La Tendenza Anomala del 2023

Certo il clima, e il cambiamento climatico con cui stiamo facendo i conti giocano un ruolo sostanziale nella partita con le zanzare. Il 2023 ha portato con sé una situazione climatica insolita, come conferma Pierrettori: "Alcuni parlano di complotto, ma non è così. Le zanzare quest'anno, a causa delle temperature elevate, hanno continuato a volare e a banchettare pungendo e assorbendo sangue anche a ottobre inoltrato, anzi, in alcune aree fino ai primi di novembre quando abbiamo affrontato il vero primo freddo". Mentre comunemente ci si aspetta che le zanzare si ritirino con il sopraggiungere delle temperature più basse, il 2023 ha visto queste infestanti creature attive fino a novembre, sfidando le aspettative stagionali.

Invasione Domestica: Zanzare all'interno delle Abitazioni

E cosa è successo? Per Pierrettori, che ha disinfestato aree e abitazioni fino ad autunno inoltrato, la spiegazione è molto semplice. "Con il primo freddo le zanzare non si sono collocate negli scantinati come hanno sempre fatto ma si sono inflitrate nelle zone remote in fase quiescente". "In questo modo sono entrate nelle case," ha continuato "dove indisturbate hanno punto le persone anche in un periodo dell'anno da molti considerato ormai salvo". Contrariamente all'aspettativa che le zanzare cercassero rifugio nei luoghi consueti con il calo delle temperature, alcune di esse hanno fatto ingresso nelle case, continuando a infastidire gli abitanti. Questo insolito comportamento ha sollevato preoccupazioni per la salute pubblica, con casi di West Nile, Chikungunya e Dengue registrati, creando un nuovo insidioso scenario invernale.





Sfide nella Disinfestazione Invernale: Le Implicazioni delle Restrizioni Europee sui Biocidi

Pierrettori ha anche sottolineato le sfide nel controllo delle zanzare durante l'inverno, evidenziando la complessità causata dalle restrizioni europee sui biocidi. "I problemi sono dati dall'Europa che con le restrizioni sui biocidi dà un giro di vite all'utilizzo di determinati insetticidi e questo crea un problema." La riduzione nell'utilizzo di insetticidi ha portato a un aumento della resistenza farmacologica nelle zanzare, mettendo a repentaglio l'efficacia delle operazioni di disinfestazione.

Le zanzare d'inverno rappresentano ora una sfida imprevista per la popolazione. Quando ci si addentra nel discorso sulle zanzare invernali, è quasi obbligatorio menzionare la presenza della zanzara coreana, scientificamente nota come Aedes koreicus. Originaria dell'Asia orientale, questa specie considerata aliena proprio per la provenienza da un continente così lontano, ha negli ultimi anni trovato terreno fertile anche in Italia, attirando l'attenzione grazie a uno studio dell'Università di Milano pubblicato sulla rivista Parasite & Vectors poco più di un anno fa. Sebbene la zanzara coreana fosse stata inizialmente registrata nel 2011 nella zona montuosa di Belluno, recentemente sono stati riscontrati diversi esemplari anche in altre regioni, come il Veneto, la Liguria, il Trentino e la Lombardia, soprattutto nell'area bergamasca. La sua presenza è stata rilevata anche in altri paesi europei, con segnalazioni almeno dal 2008 in Belgio. La caratteristica distintiva di questa specie è la straordinaria resistenza alle basse temperature e alle condizioni climatiche avverse, rendendola un ospite indesiderato anche durante i mesi più freddi. Le anomalie climatiche e le restrizioni sui biocidi richiedono un approccio innovativo e sostenibile alla gestione di questi insetti fastidiosi. La ricerca di soluzioni sicure ed efficaci diventa prioritaria per garantire un ambiente domestico privo di zanzare indesiderate e preservare la salute pubblica. La collaborazione tra esperti del settore, autorità sanitarie e la popolazione stessa diventa essenziale per affrontare questa nuova frontiera invernale delle zanzare.