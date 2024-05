«Caro Ultimo, noi giovani non siamo quello che tu credi e racconti»

“Ogni giorno si parla dei giovani. Lasciateci in pace, lo diciamo anche a Ultimo, il vincitore del Festival di Sanremo. Lui è davvero un vincente perché si è posizionato al secondo posto a Sanremo 2019 e al quarto posto con Alba nel 2023. Perché ci parla dei suoi problemi e non dei suoi successi?”.

Vittoria e Alessandro, Bruno e Giulia sono stanchi di sentire storie tristi soprattutto quando a parlare di tristezze non sono i perdenti. Ammettono che i social sono usati in modo sbagliato, ma sostengono che essere giovani non è poi tanto male come vogliono far credere.

“Essere giovani non è tremendo come vogliono farci credere. Ultimo in questi giorni ci tartassa con pensieri pesanti. Noi abbiamo i nostri sogni e ci impegniamo ogni giorno per raggiungerli proprio come fa lui e come fanno le persone ambiziose. Ma a me dispiace che questi messaggi di tristezza arrivino a mio fratello Davide che ha 13 anni perché sono messaggi deprimenti. A lui piace molto Ultimo, lo ammira e lo ascolta. Non voglio che mio fratello si rattristi perché la vita è anche una bella sfida”.

La vita è piena di incertezze per Vittoria, ma l’energia che sprigionano i suoi occhi è pari a quella della sua personalità. Anche Giulia, Bruno e Alessandro si raccontano e ammettono che i social sono un mezzo di comunicazione abusato dai ragazzi, ma quando si leggono continuamente messaggi scoraggianti aumenta l’ansia per l’incertezza del futuro.

“Noi sui social siamo bombardati da messaggi e sappiamo bene per esperienza diretta che il futuro è difficile. Lo diceva anche Dante Alighieri nel terzo canto dell’Inferno quando scriveva “perdete ogni speranza o voi che entrate”. La guerra in Ucraina, poi il caos del Medioriente, il Covid, bastano a farci tremare. Ma sappiamo che il bello della vita non è accasciarsi, non è piangersi addosso. Bisogna combattere per raggiungere i propri sogni. Negli ultimi giorni Ultimo comunica anche con noi ragazzi. Ma se lui non ha mai votato, come dice, probabilmente dipende dalle sue scelte. Lui si è concentrato sulla musica e non sulla politica. Ma ha raggiunto i suoi risultati perchè per andare a cantare sul palco di Sanremo e arrivare tra i primi non è semplice. Sicuramente avrà avuto tante difficolta, ma ce l’ha fatta. Ecco, Ultimo farebbe bene se ci parlasse dei suoi successi. E’ ovvio che i personaggi famosi rappresentano il successo e noi giovani li seguiamo sui social e li ammiriamo. Ma non va bene quando trasmettono le loro incertezze e le loro problematiche. Noi vogliamo sognare proprio come loro. C’è anche chi vorrebbe andare a cantare a Sanremo ma non sa come si fa. Sarebbe interessante se Ultimo ce lo spiegasse perché lui non è ultimo, ma è tra i primi”.