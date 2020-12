Il piano per il vaccino Covid del governo

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha illustrato al Senato quello che è il Piano del Governo e del Commissario Straordinario, Domenico Arcuri, per il Vaccino contro il Covid-19. Un piano che di fatto porterà ad una vaccinazione di massa (al momento no obbligatoria) per almeno il 60% della popolazione in modo da arrivare all'inizio dell'estate a creare quella che viene definita immunità di gregge e portare così alla fine della pandemia in Italia ed al ritorno alla normalità.

Il Piano Vaccino del Governo

Il primo vaccino ad essere utilizzato sarà quello della statunitense Pfizer. Il vaccino, che oggi ha ottenuto il via libera dall'ente medico del Regno Unito, primo paese al mondo ad utilizzarlo, verrà approvato dall'Ema, l'agenzia europea del farmaco tra un paio di settimane. Le prime dosi, oltre 2 milioni, arriveranno in Italia dopo il 20 gennaio e a quel punto comincerà la vaccinazione.

Il vaccino sarà gratuito per tutti gli italiani.

L'Italia ha opzionato 202 milioni e 573 mila dosi di vaccino, una dotazione per poter vaccinare tutta la popolazione ed avere delle scorte. Il vaccino verrà somministrato in due dosi separate a breve distanza temporale, l'una dall'altra. Acquisti e trattative con le case farmaceutiche non sono fatte dai singoli paesi ma vengono gestiti direttamente dalla Commissione Europea. Questi i contratti ed il numero di dosi per l'Italia

AstraZeneca: 40,38 milioni di dosi

Johnson & Johnson: 26,92 milioni di dosi

Sanofi: 40,38 milioni di dosi

Pfizer: 26,92 milioni di dosi

Curelac: 30,285 milioni di dosi

Moderna: 10,68 milioni di dosi

Stando ai contratti la Pfizer, se il suo vaccino verrà approvato dall'Ema il 29 dicembre, dovrebbe fornire nel primo trimestre del 2021 8 mln e 749 dosi mentre Moderna, la cui approvazione da Ema dovrebbe arrivare il 12 gennaio, 1 milione e 346 mila dosi.

Chi verrà vaccinato per primo

Queste le categorie che per prime potranno ricevere il vaccino:

- Gli operatori sanitari e socio sanitari (1 mln 404 mila persone)

- Residenti e personale delle Rsa (570 mila persone)

- Persone in età avanzata (4 milioni 482 persone over 80 e 13 milioni over 60)

- Servizi essenziali (insegnanti, Forze dell'Ordine)

eventuali scorte verranno destinate ove si siano sviluppati dei focolai.

Gestione Vaccino





Non è prevista l'obbligatorietà; durante la campagna di vaccinazione verranno visti i dati. Solo a quel punto il governo prenderà eventuali decisioni sulla obbligatorietà.