Il succo della vita

Torniamo al tempo della piramide! Non quella dei faraoni, anche se talvolta per trovare il cibo buono e sano bisogna vestire i panni di Indiana Jones, ma la piramide alimentare. Che poggia le sue basi nell'orto e nel frutteto.

L'Onu, con il supporto scientifico della Fao, ha dichiarato il 2021 «Anno della verdura e della frutta». C'era bisogno, dopo mesi e mesi trascorsi a parlare di Covid, di sentire di nuovo il profumo del benessere. È la ratifica di quanto sappiamo da millenni (noi che ci affacciamo al Mediterraneo), la prosecuzione di quel manifesto sulla sostenibilità alimentare scritto all'Expo 2015: la Carta di Milano che è un orgoglio italiano anche perché prende a modello la nostra agricoltura, la migliore in fatto di produzione di frutta e verdura di altissima qualità. Basterebbe ricordarsi che la mascotte di Expo 2015 era Foody, con un volto sorridente di frutta e di verdura disegnato imitando l'Arcimboldo.

Perché anche l'arte s'è ispirata a madre natura: è sufficiente osservare la Canestra di frutti di Caravaggio o andare agli Uffizi e indagare con la golosità degli occhi la Primavera di Botticelli per comprendere quanta laude debba esserci, per dirla con frate Francesco, «per sora nostra matre terra, la quale ne sustenta et governa, et produce diversi fructi con coloriti flori et herba».

In sostanza, che cosa raccomanda l'anno dell'orto e del frutteto? Di aumentare il peso di questi alimenti nelle nostre abitudini a tavola per quattro ragioni: ci fanno bene, aiutano l'ambiente, contribuiscono a ridurre la fame nel mondo, consentono agli agricoltori familiari, ma noi preferiamo chiamarli custodi, cioè chi coltiva fazzoletti di terra che paiono giardini, di avere giusto sostentamento ed equo profitto. Strategie e abitudini che ci appartengono da sempre e diventano ora un manifesto mondiale.

San Benedetto nel VI secolo raccomandava ai monaci di pregare coltivando e scriveva nella regola che bisogna mangiare il giusto, soprattutto vegetariano. Se si ci fossimo «attovagliati» con Cesare avremmo scoperto che la cena dei romani andava «ab ovo ad mala» (dall'uovo alla mela); anche Apicio, il più grande gastronomo latino, raccomandava porri, cipolle, rape, aglio, insalata consumati cotti o crudi, zuppe di legumi, olive, frutta fresca e secca. Segno distintivo era farsi arrivare in tavola i frutti esotici. Rileggendo Archestrato di Gela - l'inventore della gastronomia, siamo nel IV secolo a.C. - nel menù di pesci e pani dove trionfa l'olio extravergine d'oliva, il pasto s'ingentilisce con i legumi, le foglie e i frutti.

La nostra abitudine all'orto e al frutteto è dunque antica. Per questo il settore ortofrutta per l'Italia è strategico. Una recente indagine ha però messo in evidenza che su 100 euro spesi dal consumatore (che peraltro sta cambiando abitudini: sempre più consapevoli e «naturali») solo sei vanno in tasca agli agricoltori.

Il comparto ortofrutta rappresenta oltre un quarto della produzione agricola nazionale, interessa 300 mila aziende che coltivano 1,2 milioni di ettari ricavandone 24 milioni di tonnellate di prodotti. Il fatturato complessivo è di 15 miliardi di euro, di cui quasi la metà arriva dall'export. In crescita il biologico anche perché i consumatori chiedono - lo ha rilevato una recente indagine di Nomisma - prodotti sempre più naturali e freschi.

L'Onu, quando raccomanda stagionalità, naturalità, prossimità, ha di fatto scoperto il consumo all'italiana. «Da sempre è nel nostro costume mangiare frutta e verdura» spiega a Panorama Martina Donegani, nutrizionista che ha scritto più di un libro per smentire i luoghi comuni sul cibo. «Semmai è stata l'importazione di altri stili alimentari a distrarci, ma la dieta mediterranea, la più salutare, si fonda su frutta e verdura. Da lì nascono la nostra longevità e il nostro benessere».

La formula giusta? «Il 50 per cento di carboidrati, compresi gli zuccheri semplici della frutta, il 35 per cento di grassi insaturi come l'olio extravergine di oliva e un 15 per cento di proteine». Quando l'Onu raccomanda cinque porzioni al giorno di frutta e verdura significa almeno 400 grammi al giorno: due mele e due buone insalate. Uno studio del Crea (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria) afferma che aumentare quella dose di un 20 per cento incrementa la protezione da ictus di 10 punti.

L'altra indicazione, suggerita anche dalle Nazioni unite, è di mangiare secondo stagione e «seguendo i colori». La frutta arancione contiene carotenoidi fondamentali per la vista, quella rossa e blu antocianine - potenti antiossidanti che aiutano il cuore - quella verde allontana il rischio tumori e stimola la diuresi, quella rossa (come il pomodoro con il suo prezioso licopene) protegge il cuore, quella marrone contiene potassio.

La natura ha dotato ogni stagione di ciò che serve a farci stare bene: gli agrumi in inverno insieme ai cavoli, gli asparagi a primavera e in estate le ciliegie, le pesche che ci reidratano, in autunno l'uva. Però ci sono alcuni luoghi comuni da sfatare: occhio alle cosiddette bevande vegetali, che spesso hanno molto zucchero e sostanze conservanti, e a prodotti troppo trasformati. Frutta e verdure andrebbero consumate tali e quali. Dovremmo educare a questo i bambini. E come si fa? A Marco Bianchi (conduce con Angel Rafanelli Linea verde estate) chiedono consigli milioni di follower. Lui risponde così: «Frutta e verdura per i più piccoli sono una promessa di felicità. Basta tornare alle abitudini di un tempo, quando la merenda era una pesca e la pasta con i piselli una festa. Ma attenzione all'origine di questi prodotti, alla conservazione e alla cottura per evitare di perdere i vantaggi dei nutrienti. La fibra è un potente alleato del nostro corpo. E poi ci sono i trucchetti: macedonie, paste con sughi vegetali, insalate colorate, bisogna giocare su curiosità e stupore».

«Ci sono cento occasioni al giorno per lasciarci coccolare dall'orto e dal frutteto» aggiunge la nutrizionista Martina Donegani «dalla colazione del mattino con una spremuta o una centrifuga, alla merenda fino al post palestra o allo spuntino sul lavoro». Il segreto per ripartire con il piede giusto dopo la reclusione da Covid? «Vivere a colori e in pieno benessere con tanta frutta e verdura per farci del bene, fare del bene al pianeta e stare in forma». Tutto l'anno, ma non solo nel 2021.

