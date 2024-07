Le vitamine al servizio della bellezza

Una miscela accuratamente selezionata di vitamine per far fronte a una vita sempre più frenetica. Se è l’antica medicina cinese a spiegare, per prima, l’importanza dell’equilibrio per il benessere mentale e fisico, la nuova linea Equilibra Vitaminica — disponibile sulla piattaforma di shopping multimediale QVC Italia — mette questi insegnamenti millenari in pratica con la creazione di una gamma completa di prodotti cosmetici e integratori che sfruttano l’efficacia e la forza delle vitamine, per la bellezza e la difesa della pelle.

Sette vitamine «amiche della pelle» — A, B5, B3, B9, C, E e F — combinate in un equilibrio unico, si mettono al servizio della persona tra proposte dedicate alla skincare e alla bodycare, per poi trovare la loro massima espressione nell’integratore Vitaminica Total Beauty. Un rituale di bellezza che parte dall’interno e che sfrutta il meglio dell’innovazione tecnologica per combinare più ingredienti in una stessa dose (sistema Duocap) e massimizzare così le funzionalità e le prestazioni dell’integratore.

«Il nostro obiettivo con la linea Equilibra Vitaminica è offrire soluzioni naturali e efficaci per i rituali di bellezza quotidiani» raccontano gli esperti Equilibra. «Essere presenti su QVC ci consente di presentare i prodotti Vitaminica non solo a un pubblico più ampio ma anche illustrando nei dettagli tutti i benefici di questa linea Total Beauty attraverso un racconto approfondito e coinvolgente che solo QVC può assicurare».

«Siamo lieti di poter arricchire la proposta beauty sulle nostre piattaforme con questa innovativa linea di prodotti firmata Equilibra. Lo ricerca e la qualità che contraddistinguono Vitaminica sono i valori che le nostre clienti apprezzano maggiormente, e che costantemente ricerchiamo nei brand e nei prodotti già in portfolio» ha poi aggiunto Paolo Filipin, Director Multiplatform Merchandising Planning & Programming di QVC Italia.

Da sempre punto di riferimento per un ampio e affezionato pubblico femminile, QVC è l’unica realtà attiva in Italia con un modello di business multicanale in grado di offrire alle clienti un’esperienza di shopping evoluta, arricchita da video ma soprattutto dal racconto approfondito dei prodotti con consigli, aneddoti e pratici tutorial.

Vitaminica Total Beauty