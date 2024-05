Con il suo «stron..» la Meloni ha zittito De Luca

Ormai è la parola del giorno e sulla bocca di tutti. L’ormai famoso «sono quella stronza della Meloni» con cui la premier ha salutato a Caivano il Governatore campano De Luca (che in quei termini l’aveva apostrofata in una delle sue caratteristiche uscite senza freni) si sta prendendo le luci della ribalta. al netto di tutto c’è però una cosa che colpisce: Giorgia meloni con un abile contrattacco è riuscita in quello cui nessuno era ancora arrivata; è riuscita in una cosa data ormai per impossibile ad un appartenente al genere umano: è riuscita a zittire De Luca.

Il Governatore della Campania da quasi un decennio è protagonista assoluto del mondo della politica ma tanto anche dello spettacolo. I suoi punti stampa, i video sui social, le dichiarazioni nelle conferenze stampa regalano sempre materiale da titolo e soprattutto spunti per la satira. Crozza e la sua imitazione che da anni ci fa ridere ne sono il più concreto degli esempi. Al netto di tutto nessuno come De Luca pareva in grado di gestire il palco, le luci della ribalta, di gestire i presenti, di condizionarli e forse anche un po’ intimorirli. Fino ad oggi.

Oggi Giorgia Meloni ha lasciato a bocca aperta il solitamente istrionico Governatore, con un diretto al volto scagliato a sorpresa e che De Luca ha incassato come un pugile stordito, finendo al tappeto, sconfitto per ko all’inizio del primo round. Colpito ed affondato, insomma. Tutto questo mentre chissà magari pregustava lui di attaccare con qualche frase ad effetto delle sue, proprio come il medesimo appellativo, anzi, insulto, rivolto alla premier. Ed invece è stato preso sul tempo e sconfitto con le sue stesse armi. Siamo curiosi adesso quale linea sceglierà il condottiero della Campania, soprattutto nei confronti della premier: replicherà? Alzerà ulteriormente i toni o sceglierà il silenzio? Soprattutto, sarà in futuro il De Luca comunicatore di prima o no?

Detto questo nel paese della lingua di Dante siamo passati in 24 da Papa Francesco ed il suo ormai famoso «frociaggine» al Presidente del Consiglio che rimette nella bocca di chi così l’aveva apostrofata un clamoroso «stronza». È il segno dei tempi che cambiano (anche se forse troppo in fretta).