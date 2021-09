Green pass allargato, cosa prevede il decreto

Domani sarà approvato dal Governo il decreto del Green pass obbligatorio per tutti i lavoratori pubblici e privati. La bozza del testo verrà esaminata dalla cabina di regia e poi approvata dal Consiglio dei Ministri. La data prevista per l'entrata in vigore sarà tra il 10 e il 15 ottobre.Il Decreto prevede l'estensione del Green pass per evitare che la curva dei contagi torni a salire e per portare il numero dei vaccinati al 90 per cento.

Dipendenti pubblici

I lavoratori di tutti gli uffici pubblici non potranno accedere nei luoghi di lavoro senza la certificazione verde. Il Green pass obbligatorio è previsto anche per le Agenzie del Demanio, delle Entrate, delle Dogane e dei Monopoli, le Autorità indipendenti, Anac, Agcom, gli enti pubblici, culturali, previdenziali, le Federazioni sportive, la Presidenza del Consiglio e i Ministeri.

Tribunali e studi

Estensione del Green pass anche per chi lavora nelle aule dei tribunali, ma non ma non per gli imputati e i testimoni nei processi. Non è chiaro invece se la misura sarà introdotta anche negli studi professionali e come potrebbe essere applicata.

Aziende private

L'introduzione dell'obbligo del Green pass nelle aziende private è un nodo ancora da sciogliere e che verrà discusso domani. Sul tema sono ancora in corso delle trattative con i sindacati, Confindustria e il Ministero del Lavoro.

Locali pubblici

Anche i titolari dei locali e i dipendentidi bar e ristoranti per la consumazione al tavolo al chiuso, palestre, piscine, cinema, teatri, musei e sale giochi dovranno avere il Green pass. Prima era obbligatorio solo per i clienti.

I mezzi di trasporto

Il Green pass sarà obbligatorio per la categoria di chi lavora sui mezzi di trasporto quindi personale di autobus, treni, aerei e navi a lunga percorrenza dove l'obbligo per i viaggiatori era già in vigore. Potrebbe essere esteso anche a autobus, metropolitane e taxi nonostante il disaccordo del ministro Giovannini.

Controlli e sanzioni

Secondo le disposizioni previste per chi trasgredisce l'obbligo del Green pass è prevista una sanzione amministrativa da 400 a 1000 euro. Nel caso che la violazione si ripeti l'attività potrebbe essere chiusa da 1 a 3 giorni. Le verifiche saranno affidate ai capi dei reparti e dei settori. Nel caso in cui si esibisca un certificato verde falso la sanzione sarà di carattere penale.