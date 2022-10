Conflavoro Pmi: «A Marina Calderone tutta la nostra stima»

«Sulle tematiche a noi care, dal mondo del lavoro alla tutela del tessuto imprenditoriale, siamo soddisfatti delle scelte fatte dalla premier Giorgia Meloni. Il dialogo costruttivo non mancherà». Così ha detto Roberto Capobianco, presidente nazionale di Conflavoro Pmi.

«La stessa presidente del Consiglio, cui vanno le nostre congratulazioni - aggiunge - ha dimostrato specie negli ultimi, difficilissimi anni un'importante sensibilità nei confronti delle piccole e medie imprese riconoscendole come i soggetti più colpiti e, oggi, ingiustamente e inspiegabilmente deboli nonostante siano il caposaldo dell'economia italiana, dunque anche a suo avviso meritevoli di ogni sforzo per essere difese e rafforzate».

«In particolare - prosegue il presidente di Conflavoro PMI - confido avremo poi un proficuo rapporto con il ministro Adolfo Urso, che è persona seria e attenta alle necessità vere di chi fa impresa in Italia e ha un background istituzionale di prim'ordine in merito. Da lui ci aspettiamo sicuramente ascolto e partecipazione alle istanze che presenteremo fin dai prossimi giorni».

«Un caloroso in bocca al lupo - conclude Roberto Capobianco - voglio infine rivolgerlo a Marina Calderone. La nostra associazione la conosce da anni e collabora da molto tempo con il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro. Spesso abbiamo portato avanti impegni comuni a favore delle imprese e dei professionisti, che Conflavoro PMI vede e considera come due ingranaggi impossibili da separare. Calderone negli anni da presidente del CNO ha dialogato sempre con tutte le parti politiche e, soprattutto, con le parti sociali, sindacati e associazioni di categoria senza distinzioni né preferenze. E questo per me e per Conflavoro PMI è garanzia fin da ora di una sinergia importante e di un cambiamento forte rispetto al recente passato».