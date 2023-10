Quanto costa muoversi a Milano

Da oggi è scattato il rincaro degli accessi ad Area C a Milano. Due euro e cinquanta in più, per entrare nell'area dei Bastioni e accedere, dunque, al centro cittadino.

L'aumento appartiene a un progetto che vorrebbe vedere il capoluogo lombardo sempre più vicino alle grandi metropoli europee dove le auto vengono abbandonate a favore di mezzi pubblici o privati alternativi, come le tanto osannate bici. Tralasciando per qualche istante le piste ciclabili più simili a tracciati di videogames surreali che a veri e propri percorsi in sicurezza e concentriamoci sulle muove misure di mobilità nel centro di Milano.

A partire da oggi, il 30 ottobre 2023, il costo di accesso all'Area C è aumentato dai 5 euro attuali a 7,50 euro. Per i residenti, a partire dal 41esimo accesso, il costo sarà di 3 euro. Alcune categorie di veicoli sono esentate dall'acquisto del biglietto giornaliero, tra cui veicoli elettrici, ibridi, scooter, moto, tricicli e quadricicli elettrici, oltre a quelli che trasportano disabili (con contrassegno) e persone dirette al pronto soccorso. I veicoli di servizio e i veicoli parcheggiati nelle autorimesse del centro che aderiscono all'iniziativa hanno visto un aumento da 3 a 4,50 euro. Tutti i veicoli, ad eccezione degli Ncc, che effettuano il pagamento del ticket di accesso oltre le 24:00 del giorno successivo all'accesso e entro il termine delle 24 ore del settimo giorno successivo all'accesso senza ticket, ora pagano 22,50 euro anziché 15 euro. I veicoli Ncc fino a 8 metri pagano ora 60 euro anziché 40. I veicoli Ncc tra 8,01 e 10,50 metri pagano ora 97,50 euro anziché 65. I veicoli Ncc superiori a 10,50 metri pagano ora 150 euro invece di 100, mentre i veicoli Ncc con più di 9 posti pagano ora 7,50 euro anziché 5 euro.

Una novità riguarda anche le modalità di pagamento: i biglietti cartacei per l'accesso all'Area C non saranno più in vendita, ma chi ne è già in possesso potrà utilizzarli senza ulteriori costi, attivandoli online entro il 29 ottobre 2024, chiamando il call center dedicato al numero 02.48684001 dalle 7.00 alle 24.00 o sul sito MyAreaC.



Il Comune di Milano ha introdotto altre novità. A partire dal 1 novembre 2023, nella "Cerchia dei Bastioni", dalle 8:00 alle 19:00 tutti i giorni della settimana, la sosta a pagamento è consentita per un massimo di due ore consecutive, senza possibilità di estensione. Dopo le 19:00 e fino alle 24:00, la sosta rimane a pagamento, ma senza limiti di tempo. Dalle 24:00 alle 8:00 del giorno successivo, la sosta è gratuita.

Facile quindi passare ai mezzi pubblici? Forse. Ecco quanto costa infatti utilizzare bus, metro e tram in città.

Inoltre, per quanto riguarda i mezzi pubblici a Milano, sono disponibili diverse opzioni di biglietti per agevolare gli spostamenti nella città e dintorni. Il biglietto singolo, al costo di 2,20 euro, offre un'ampia flessibilità con una validità di 90 minuti. Il biglietto giornaliero, al costo di 7,60 euro, è valido per 24 ore dalla prima convalida, consentendo viaggi illimitati in questo periodo. Per chi ha bisogno di spostarsi per più giorni, c'è il biglietto 3 giorni al prezzo di 13 euro, che permette viaggi illimitati per tre giorni consecutivi dalla prima convalida fino alla fine del servizio del terzo giorno.

Se si prevede di fare più viaggi, il carnet di 10 biglietti potrebbe essere una scelta conveniente, con un costo di 19,50 euro. È importante notare che questo carnet non può essere usato da più persone contemporaneamente, ma offre una soluzione economica per coloro che utilizzano frequentemente i mezzi pubblici a Milano.

Questi biglietti coprono una vasta rete di trasporti, comprese tutte le linee metropolitane, i mezzi di superficie come autobus, tram e filobus, nonché le linee ferroviarie suburbane (linee S) che attraversano il passante ferroviario. Milano offre un'ampia accessibilità ai suoi principali luoghi di interesse, come la Fiera di Rho, che è facilmente raggiungibile tramite la linea M1 o le linee ferroviarie suburbane, così come il Forum di Assago, reso accessibile tramite i mezzi pubblici della città.