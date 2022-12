Covid: «Pandemia imprevedibile, il Paese si prepari»

Torna la paura della pandemia e non solo per la crescita di casi in Cina; il Ministero della Salute infatti ha emesso una circolare in cui si scrive che «la pandemia è imprevedibile.... Il Paese si deve preparare...»; per questo sono stati predisposti interventi base al fine di non farsi trovare impreparati come accaduto nel 2020. In più oggi abbiamo a disposizione un vaccino, un'arma decisiva ed efficace

L'uso delle mascherine al chiuso, lavoro domiciliare e riduzione delle aggregazioni di massa, ventilazione degli ambienti chiusi e intensificazione delle quarte dosi di vaccino anti-Covid e di un'ulteriore dose per alcune categorie a rischio sono alcune delle azioni indicate nella circolare, chiamata "Interventi in atto per la gestione della circolazione del SarsCoV2 nella stagione invernale 2022-23" fornita dal Ministero della Salute.

«Sebbene l'evoluzione della pandemia sia allo stato attuale imprevedibile», fa presente il Ministero della Salute, «il nostro Paese deve prepararsi ad affrontare un inverno in cui si potrebbe osservare un aumentato impatto assistenziale attribuibile a diverse malattie respiratorie acute, prima fra tutte l'influenza, e alla possibile circolazione di nuove varianti di SarsCoV2, determinato anche dai comportamenti individuali e dallo stato immunitario della popolazione».

Il ministero inoltre raccomanda la vaccinazione anti-Covid nella stagione invernale 2022-2023, con l'obiettivo di «continuare a mettere in sicurezza prioritariamente anziani e fragili». E nel caso in cui dovessero aumentare i contagi si tornerebbe a lavorare smart-working, dove è possibile.

Sembrerebbe però che casi di Covid e i morti in Italia stiano diminuendo. Infatti, secondo l'andamento della situazione epidemiologica da Covid-19 il ministero della Salute rende noto che nella settimana 23-29 dicembre 2022 si registrano: 122.110 nuovi casi positivi con una variazione di -11,3% rispetto alla settimana precedente (137.599).