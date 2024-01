Milano, record di turisti e di inflazione per una città sempre più per ricchi

Bella e impossibile. Milano sta diventando sempre più una città per pochi, per ricchi e per turisti. Troppo cara, difficile da permettersi per moltissimi e per i giovani praticamente missione impossibile. I prezzi sono sempre più alti. Per tutto. Dalla spesa al supermercato al caffè al bar, dai trasporti (ultimi in ordine di tempo il rincaro dell’area C e i tornelli alla metro) agli affitti (+ 10% negli ultimi dodici mesi, +70% negli ultimi otto anni). Per non parlare dell’acquisto delle case: +3,8% a dicembre 2023 rispetto allo stesso mese del 2022. Ci vogliono ora circa 5300 euro al metro quadro per un appartamento. Chi può vivere a Milano e cosa sta diventando? Una città cosmopolita, ma solo per i turisti (è stato boom nell’ultimo anno) e per chi può permettersi di vivere con l’inflazione più alta d’Italia (+6,1%).

Sono almeno 35mila i cittadini che hanno abbandonato la città dopo il Covid (stima Cgil). Un terzo della ricchezza della città è detenuto dal 9% della popolazione, lo squilibrio aumenta. L’anno scorso 17mila insegnanti hanno chiesto il trasferimento dalla Lombardia (in particolare da Milano) verso altre regioni. “E’ troppo cara per viverci e crescere i figli”, la motivazione della maggioranza. E nelle Università milanesi nel 2023 sono calate le immatricolazioni: in Statale ci sono stati 500 studenti fuori sede in meno (-14%).

Intanto la città attira più i turisti, più che gli abitanti. Il 2023 è stato il miglior anno di sempre per il capoluogo lombardo. Sono stati 8.5 i milioni di arrivi e oltre 11milioni e mezzo nell’area urbana. Superato di gran lunga il record di 7.5 milioni di arrivi del 2019: +14% sul 2019, +25% sul 2022. Il turismo a Milano ha iniziato a vivere il suo boom dopo l’Expo del 2015. Ogni mese nell’anno appena finito la città ha accolto ben oltre mezzo milione di turisti, con il picco di 900mila presenze in luglio. Qual è l’identikit del turista che sceglie Milano? Viaggiatore solo nel 44% dei casi, in famiglia nel 38,5% e in gruppo il 17,5%. Quasi 6 turisti su 10 sono uomini e la maggioranza (54,2%) ha tra i 19 e i 45 anni.

Turisti che arrivano e cittadini che scappano. Milano diventerà la nuova Venezia? Nel capoluogo veneto qualche mese fa i posti letto per i visitatori hanno superato quelli per i residenti: 50.016 contro 49.211 cittadini. 805 posti in più. Sarà questo il futuro di Milano, regina dell’inflazione nel 2023. Nel capoluogo meneghino il costo della vita è aumentato del 6,1%. La classifica fatta dall'Unione Nazionale Consumatori mette Milano in cima: è la città più cara d’Italia. Quel 6,1% di inflazione si è tradotta nel 2023 in una spesa di 1656 euro in più a famiglia rispetto al 2022. All’orizzonte c’è una Milano solo per ricchi e turisti?