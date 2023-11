La «lista nera» dei reati di una Milano che ha paura

È allarme sicurezza a Milano. Il capoluogo lombardo è ormai sempre più al centro delle cronache per reati, aggressioni, stupri ultimo dei quali avvenuto in pieno centro , tra Piazza della Scala, sotto gil palazzo che ospita il Comune e l'ufficio del sindaco, e via Torino.

Lo aveva detto anche l’Istat in un’indagine di febbraio in cui era emerso che Milano è al primo posto tra le città più pericolose d’Italia. Non c’è giorno, infatti, in cui non avvengano aggressioni, rapine, furti, stupri a danni sia di vip, sia di comuni cittadini. A far emergere il problema sono anche le denunce e i fatti di cronaca che riempiono le pagine dei giornali ogni giorno. Ecco i casi accaduti solo negli ultimi mesi: