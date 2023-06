Incontro Meloni-Macron, domani all'Eliseo

Dopo le tensioni degli scorsi mesi sul tema migratorio, la premier Giorgia Meloni e il presidente francese Emmanuel Macron si incontreranno domani pomeriggio, martedì 20 giugno, all'Eliseo. A renderlo noto è la stessa presidenza francese. La presidente del Consiglio sarà domani a Parigi per promuovere la candidatura di Roma all'Expo 2030 dove parteciperà alla 172ma Assemblea Generale del Bureau International des Expositions (Bie). Ma altrettanto importante è cercare di ricucire definitivamente i rapporti con la Francia dopo i dissidi degli ultimi mesi, scatenati dalle dichiarazioni del ministro dell’Interno Gerald Darmanin che criticò apertamente Meloni, accusandola di non essere in grado di gestire la crisi migratoria.