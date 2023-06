Meloni incontra Macron all'Eliseo in Francia

Nelle prossime ore a Parigi si terrà un nuovo e atteso incontro tra la premier Giorgia Meloni e il presidente francese Emmanuel Macron, presso l'Eliseo, ai margini dell'Assemblea del Bie. L'occasione per volare a Parigi è in realtà quella del sostegno alla candidatura di Roma a ospitare l'Expo 2030, ma il mancato invito, dopo lo scontro frontale rivolto alla Meloni sul tema migranti, le accuse dei ministri francesi, e gli incontri a latere di altri eventi per smorzare i toni, sarebbe certamente diventato un caso.



Sono diversi i temi sul tavolo del bilaterale: tra tutti l'attuazione del Trattato del Quirinale, oltre a questioni europee anche in preparazione del Consiglio Europeo. Secondo una nota dell'Eliseo questo incontro inoltre: «Sarà l'occasione per riaffermare il comune sostegno all'Ucraina sugli aspetti militari, umanitari, economici, diplomatici e giudiziari».