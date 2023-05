Il presidente Mattarella arriva in Romagna per visitare le zone alluvionate

È il giorno della visita in Emilia Romagna del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Si tratta di un lungo giro che porterà il Presidente in diversi luoghi simbolo dell'alluvione. Prima tappa Modigliana, il borgo sulle colline forlivesi rimasto a lungo isolato dalle frane. Poi Forlì e non sono escluse altre visite dell'ultimo momento, fuori programma.

Il presidente sarà dal governatore della Regione Stefano Bonaccini e il sindaco Jader Dardi. Il Capo dello Stato continuerà poi in piazza Saffi incontrando i volontari che hanno lavorato all'emergenza dalla notte tra il 16 e il 17 maggio. Le tappe successive saranno Cesena, Ravenna e Lugo, infine Faenza per un incontro con i sindaci delle zone colpite.