Mattarella martedì in Emilia Romagna​: impegno immediato per la ripresa e fondi in arrivo

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si recherà martedì prossimo 30 maggio nelle zone dell'Emilia-Romagna devastate dall'alluvione, dimostrando il suo impegno diretto nella gestione dell'emergenza. Durante la visita, Mattarella incontrerà i soccorritori e la cittadinanza a Forlì al mattino, per poi recarsi a Faenza nel pomeriggio, dove terrà un incontro con i sindaci.

Nel frattempo, il commissario per la gestione dell'emergenza verrà nominato al momento opportuno, secondo quanto dichiarato dal Ministro degli Esteri e Vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani. Tajani ha sottolineato che attualmente l'obiettivo principale è affrontare l'emergenza in corso, compresi gli aspetti sanitari critici. Inoltre, sono stati trovati 2 miliardi di euro in pochi giorni, ai quali si aggiungeranno fondi europei e quelli del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per la risistemazione del fiume Po. Tajani ha confermato che tutte le necessarie misure saranno intraprese e che ulteriori finanziamenti saranno stanziati per supportare la ripresa.

Il governo ha già messo a disposizione delle imprese, soprattutto quelle che esportano, 705 milioni di euro attraverso il Ministero degli Esteri e del Commercio Internazionale. Questi fondi sono prontamente disponibili per le necessità immediate. La risposta del governo all'emergenza è stata rapida ed efficace, e si continuerà a lavorare per garantire il supporto necessario.