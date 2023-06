Incidente Casal Palocco, Matteo Di Pietro: «Vorrei tornare indietro»

Matteo Di Pietro è stato sottoposto all'interrogatorio di garanzia con il gip (Giudice per le Indagini Preliminari) per un'ora e mezza. Il giovane youtuber era alla guida del suv Lamborghini coinvolto nell'incidente del 14 giugno scorso a Casal Palocco, a Roma, in cui è morto il piccolo Manuel. Di Pietro si trova agli arresti domiciliari ed è indagato per omicidio stradale aggravato e lesioni.

Il Suv Lamborghini, stando alle conclusioni della Procura, viaggiava alla velocità di 124 chilometri orari prima dell'impatto con la Smart che ha causato la morte del piccolo di 5 anni e il ferimento della madre e della sorellina.