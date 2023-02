Guerra Russia-Ucraina, Bakhmut assediata | video

Bakhmut è assediata: diverse strade sono occupate, le unità del gruppo Wagner e militari dell’esercito russo hanno circondato la città dal lato destro e ci sono progressi anche in direzione dell’autostrada per Konstantinovka, che è «l’unica via di comunicazione tra le forze ucraine a Bakhmut e le loro retrovie» ha affermato Apty Alaudinov. Secondo Alaudinov, ci sono progressi russi anche in direzione dell'autostrada per Konstantinovka.

Lo sforzo maggiore dell’offensiva russa contro Bakhmut lo stanno sostenendo le unità aviotrasportate del Vozdušno-desantnye vojska (VDV), i fanti di marina della Morskaja pechota (MPR) ed i mercenari del Wagner Group. Tutte le unità nominate hanno avuto fin dai primi giorni del conflitto in Ucraina un ruolo strategico fondamentale per lo sviluppo delle linee d’avanzata del piano di guerra.