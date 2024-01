Lo sciopero generale che rischia di mettere in ginocchio Germania ed Europa

Non è un segreto che da tempo in Germania regni insoddisfazione. Il sindacato dei macchinisti GDL ha annunciato il suo sciopero da mercoledì (10 gennaio). Nel frattempo dovrebbe entrare in vigore un calendario di emergenza. «L’orario d'emergenza garantisce solo un'offerta ferroviaria molto limitata nei servizi a lunga percorrenza, regionali e S-Bahn della DB», si legge nelle informazioni online. I passeggeri dovrebbero quindi rinviare i viaggi non essenziali. I biglietti già acquistati potranno essere utilizzati anche successivamente.

Non sono solo gli impiegati delle ferrovie a voler manifestare il loro disappunto e scioperare, ma anche gli agricoltori e gli spedizionieri del settore dei trasporti. Se tutti e tre i partiti metteranno in atto le loro minacce, per la Germania da oggi inizia una settimana di scioperi che potrebbero causare il caos, soprattutto nel trasporto stradale e ferroviario. In risposta ai piani di austerità del governo federale, i membri dell'Associazione tedesca dei contadini (DBV) vogliono iniziare una settimana di azione dall'8 gennaio. Tra le altre cose, sono state annunciate manifestazioni. La settimana di azione dovrebbe culminare in una grande manifestazione a Berlino il 15 gennaio. Nel distretto della Frisia, nord della Germania, da oggi l’insegnamento in presenza in tutte le scuole generali e professionali sarà sospeso a causa delle proteste annunciate. Anche il trasporto scolastico verrà influenzato dalle previste interruzioni del traffico e le lezioni non si svolgeranno senza intoppi, ha affermato il distretto. Non è chiaro se le lezioni verranno cancellate anche in altre scuole in Germania.

In numerosi luoghi, gli agricoltori hanno già completamente bloccato le strade e gli accessi alle autostrade con i loro trattori. I video mostrano i camionisti che prendono parte alle proteste insieme agli agricoltori. I camion bloccano le strade insieme ai trattori.

Numerosi rappresentanti del settore dei trasporti avevano già annunciato in anticipo che avrebbero preso parte alle proteste, riferisce la Bild. Il primo ministro della Bassa Sassonia Stephan Weil ha chiesto al governo federale di invertire i tagli previsti ai sussidi per l'agricoltura. Il governo federale dovrebbe fare chiarezza e porre fine al conflitto, ha affermato il capo del governo della SPD al programma mattutino della ZDF: «Credo che le due proposte influenzino un settore più di altri», ha affermato Weil. Il governo federale prevede di eliminare gradualmente i sussidi fiscali per il diesel agricolo. Un'altra proposta volta a revocare l'esenzione fiscale per le macchine agricole è stata ora ritirata dal tavolo. Gli agricoltori sono colpiti anche da altre misure, come il prezzo più alto della CO2, che porta a costi più elevati del carburante: «Questa è la vera ragione per cui gli agricoltori sentono di essere trattati peggio di molti altri settori della società», ha affermato Weil. I politici di quasi tutti i partiti temono che la rabbia dei contadini possa ora essere sfruttata in modo improprio dall’estrema destra. Gli esponenti dell'estrema destra hanno idee sovversive e potrebbero sfruttare le proteste a proprio vantaggio, ha detto venerdì alla ZDF il ministro dell'agricoltura federale Cem Özdemir, mentre il leader della CDU Friedrich Merz invita gli agricoltori a protestare pacificamente e a non lasciarsi sfruttare. Il presidente dell'Associazione dei contadini Joachim Rukwied ha detto che non vuole che siano presenti gruppi di estrema destra. Non è la prima che in Germania scatta lo sciopero generale: l’ultimo c'è stato il 27 marzo 2023 e ha paralizzato il paese per sei giorni. I sindacati coinvolti rappresentavano la maggioranza della forza lavoro dei trasporti, tra cui i macchinisti, gli autisti di autobus e i controllori di volo. Le richieste dei sindacati includevano un aumento salariale del 5% e una riduzione dell'orario di lavoro di un'ora a settimana. La Deutsche Bahn, il principale operatore ferroviario tedesco, ha rifiutato queste richieste, sostenendo che sarebbero state troppo costose. Lo sciopero ha avuto un impatto significativo sulla vita dei tedeschi. I treni, gli autobus e gli aerei sono stati cancellati, causando disagi ai pendolari e ai turisti. Le fabbriche e gli uffici hanno dovuto chiudere o ridurre l'attività. Alla fine, i sindacati e la Deutsche Bahn hanno raggiunto un accordo. I lavoratori hanno ottenuto un aumento salariale del 4,5% e una riduzione dell'orario di lavoro di 30 minuti a settimana. La crisi energetica e la guerra in Ucraina stanno avendo un impatto significativo sull'economia tedesca. L'inflazione è in aumento e la crescita economica è in calo. Questi fattori potrebbero portare a un aumento della tensione sociale e ad un aumento del rischio di scioperi. Inoltre, i sindacati tedeschi sono forti e organizzati. Sono disposti a scioperare per difendere i diritti dei lavoratori. Nel recente passato, i sindacati tedeschi hanno proclamato scioperi generali per ottenere aumenti salariali e migliori condizioni di lavoro. Mentre scriviamo le proteste dei contadini contro la politica agricola hanno provocato in mattinata i primi disordini. In diverse parti del paese gli agricoltori hanno bloccato gli ingressi autostradali, ad esempio nel Brandeburgo, nel Meclemburgo-Pomerania anteriore, in Sassonia e in Baviera. La polizia ha quindi chiesto agli automobilisti di sgombrare le strade. «Gli ingressi autostradali sono la linea rossa», ha detto un portavoce della polizia bavarese. Vicino a Selb (distretto di Wunsiedel nel Fichtelgebirge) sulla strada di accesso alla A93 c'erano paglia, letame e mangime per animali. «Non si poteva passarci sopra. Il mucchio era più grande», ha detto la polizia.