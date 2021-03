Il viaggio di Papa Francesco in Iraq è già storia. Storia di fede che cresce in una terra dove essere cristiani corrisponde a rischiare la vita per il proprio credo, ogni giorno. Significa stare in chiese devastate dall'Isis con crocifissi spaccati, statue sacre distrutte e sfregiate.

Ma proprio qui Fausto Biloslavo ha raccontato durante la visita ma anche nei giorni precedenti, la forza inarrestabile della fede di queste persone. Questo il diario video del suo viaggio tra i cristiani in Iraq