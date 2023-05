È il giorno di Carlo: tutto sull'incoronazione del nuovo re

Chi lo avrebbe mai detto. L'Incoronazione di Re Carlo III si terrà domani, sabato 6 maggio, alle 11 del mattino - ora locale - presso l'Abbazia di Westminster a Londra. L'erede al trono più anziano della storia della monarchia britannica si prepara dunque a ricevere ufficialmente il ruolo di re d'Inghilterra. Come ha sottolineato Buckingham Palace, l'incoronazione è definita, semplicemente, come "l'atto o l'occasione di incoronare". Si tratta, dunque, di una cerimonia religiosa simbolica in cui la corona viene fisicamente posta sulla testa del monarca e formalizza "il ruolo del monarca come capo della Chiesa d'Inghilterra e segna il trasferimento del suo titolo e dei suoi poteri". Quindi, sebbene Re Carlo III sia salito al trono subito dopo la scomparsa di sua madre, la Regina Elisabetta II, quello di domani sarà il momento ufficiale in cui verrà incoronato Re.

Al suo fianco, domani, l'ormai ex signora Camilla Parker Bowles. Il suo personaggio, chiave nella storia della monarchia degli ultimi anni, rivolgerà le sue preghiere a Dio nell'Abbazia di Westminster e sarà la prima Regina Consorte ad essere consacrata dal 1937.

I dettagli

Prima della cerimonia, Carlo e Camilla partiranno da Buckingham Palace, viaggiando nella Diamond Jubilee State Coach lungo il Mall, attraverso l'Admiralty Arch e Trafalgar Square, lungo Whitehall e Parliament Street fino all'Abbazia di Westminster. Dopo la cerimonia di incoronazione, il Re e la Regina torneranno a Buckingham Palace in un corteo più grande, questa volta a bordo della carrozza di Stato dorata e accompagnati da altri reali, tra cui il Principe e la Principessa del Galles e i loro figli. Invertiranno il percorso fatto per arrivare all'Abbazia. In seguito, appariranno sul celebre balcone.

La cerimonia

All'Abbazia, il corteo di incoronazione sarà guidato dalla Croce del Galles, che includerà i frammenti di una reliquia conosciuta come la "Vera Croce", di cui Papa Francesco ha donato i frammenti a Re Carlo come regalo in vista della sua incoronazione. Il servizio verrà celebrato dall'Arcivescovo di Canterbury, ed è composto da sei elementi chiave.

Il riconoscimento. All'inizio della funzione, Re Carlo sarà in piedi accanto alla Sedia dell'Incoronazione (una sedia di quercia di 700 anni), mentre l'Arcivescovo di Canterbury lo presenterà ai fedeli. La congregazione griderà "Dio salvi Re Carlo!"

Il giuramento. Re Carlo giurerà di sostenere la Chiesa d'Inghilterra e la legge. L'Arcivescovo di Canterbury gli porrà quattro domande, alle quali Carlo risponderà affermativamente. Concluderà con: "Io, Carlo, in modo solenne e sincero, alla presenza di Dio, professo, testimonio e dichiaro di essere un fedele protestante e che, secondo il vero intento delle leggi che assicurano la successione protestante al Trono, sosterrò e manterrò tali leggi al meglio dei miei poteri, secondo la legge".

L'unzione. Re Carlo si toglierà la veste cerimoniale e si siederà sulla sedia dell'incoronazione, quindi l'Arcivescovo di Canterbury lo ungerà con l'olio santo. Il Patriarca di Gerusalemme e l'Arcivescovo anglicano a Gerusalemme hanno consacrato l'olio nella Chiesa del Santo Sepolcro all'inizio di quest'anno. All'incoronazione della Regina Elisabetta nel 1953, l'unzione non fu filmata. Lo stesso accadrà durante l'incoronazione di Carlo, l'unzione sarà uno dei pochi momenti privati della cerimonia.

L'investitura e l'incoronazione. A Re Carlo verranno consegnati due scettri e un globo. Il primo scettro, detto lo Scettro del Sovrano con Colomba, rappresenta il suo ruolo spirituale, mentre l'altro, lo Scettro del Sovrano con Croce, rappresenta il suo potere temporale e il buon governo. Il globo rappresenta "l'autorità religiosa e morale". Sulla mano destra del re verrà posto un anello. Dopo la presentazione di tutte le sue regalie, l'Arcivescovo pone la Corona di Sant'Edvige sulla testa di Re Carlo.

L'ascesa al trono. Dopo la presentazione delle regalie, l'Arcivescovo pronuncerà le seguenti parole: "Rimani saldo e tieni duro d'ora in poi su questo seggio di dignità reale, che è tuo per l'autorità di Dio Onnipotente. Che lo stesso Dio, il cui trono dura in eterno, stabilisca il suo trono nella rettitudine, affinché si mantenga saldo in eterno".

L'omaggio. Storicamente, i principi del sangue reale, l'Arcivescovo e altri pari di rango si inginocchiano per rendere omaggio e giurare fedeltà al monarca. All'incoronazione di Carlo, si inizierà con l'omaggio della Chiesa, poi l'omaggio del sangue reale (eseguito da suo figlio, il Principe William), quindi l'omaggio del popolo (a cui può partecipare chiunque lo desideri).

La rinascita di Camilla

Gli occhi sono puntati tutti sulla futura regina, Camilla. I media inglesi da settimane stanno studiando il comportamento dell'ex signora Parker Bowles. L'esperta di comportamento Judi James ha detto che Camilla ha mostrato una ritrovata sicurezza dopo le prove di mercoledì. È stata addirittura fotografata mentre agitava la mano da un'auto, il che, secondo l'esperta, dimostra che ha superato quel nervosismo e la tensione che la contraddistinguevano fino a oggi. "Camilla è sempre stata il membro della famiglia reale che mostrava i segnali più evidenti di ansia e nervosismo. Ma il suo sorriso rilassato e il suo gesto regale dall'auto.

Il ruolo di William e Harry

Il Principe William e futuro Re di Inghilterra renderà omaggio sia al Re che alla Regina Camilla dopo uno scintillante concerto di incoronazione al Castello di Windsor. Una fonte reale ha rivelato che il discorso dell'erede di domenica prossima "sarà sentito e affettuoso". Le sue lodi saranno in netto contrasto con quelle del fratello, il Principe Harry, che nel suo libro Spare ha detto di temere che la Regina Consorte diventi la loro "cattiva matrigna" e l'ha accusata di far trapelare storie per aumentare la sua immagine. Una fonte reale ha detto: "William la pensa in modo completamente diverso da suo fratello su questi argomenti. Il suo discorso sarà sentito e affettuoso, rendendo omaggio a suo padre come uomo di principi che si è anche dedicato al dovere e alle cause in cui crede. Il Principe ritiene inoltre importante rendere omaggio a come Camilla si è dedicata alle cause e ha fatto la differenza per molti nel suo ruolo reale, contribuendo anche alla felicità di suo padre". Per quanto riguarda il ribelle dai capelli rossi di casa Windsor, Harry, i ben informati pensano che potrebbe fare ritorno nell'assolata California dalla moglie Meghan Markle e dai suoi figli immediatamente dopo l'incoronazione. La cerimonia dovrebbe infatti terminare intorno alle 13, per cui si ritiene che il Duca potrebbe recarsi all'aeroporto subito dopo, lasciando il Paese già nel primo pomeriggio.

L'ombra di Diana

A fare ombra all'incoronazione del Re e della Regina di Inghilterra è Lady Diana. La prima moglie di Carlo, madre del futuro re di William e del principe Henry, nella sua storica intervista con Martin Bashir, andata in onda per la prima volta nel 1995, confessò al giornalista di non aver mai creduto che un giorno sarebbe diventata Regina. Nonostante il Principe Carlo fosse il primo in linea di successione al trono Diana rivelò di aver sempre dubitato che sarebbe mai diventata Regina. "Mi piacerebbe essere una regina del cuore delle persone, nel cuore delle persone, ma non mi vedo come regina di questo Paese. Non credo che molte persone mi vorranno come Regina". Ma è davvero così?

I meme online

Sui social non manca l'onda di meme che sbeffeggiano l'incoronazione di un Re da alcuni considerato troppo vecchio, che alcuni vorrebbero veder rinunciare al trono in favore del primogenito William. Il meteo avverso previsto per domani ha scatenato l'ilarità su Twitter. Rispondendo a un tweet di LLC News, che recitava: "Delusione per i fan dei reali: pioggia e tempeste previste per il weekend dell'incoronazione", un utente non ha avuto bisogno di parole per rispondere. Invece, ha ritwittato con un'immagine della Principessa Diana nell'intervista di Martin Bashir del 1995 alla BBC, in cui rivelò che l'allora marito, il Principe Carlo, aveva una relazione con Camilla Parker Bowles - e che lei sapeva tutto. Gli utenti di Twitter hanno apprezzato l'insinuazione che le cattive previsioni del tempo per sabato avessero un coinvolgimento soprannaturale da parte della defunta ex moglie di Carlo, Diana.





Dove seguire la cerimonia

Anche in Italia si seguirà in diretta la cerimonia di incoronazione. Rai 1 nello speciale Tg1; Rainews24 nello speciale dalle ore 11; Canale 5 nell'edizione speciale di Verissimo dalle 10.45; SkyTg24 dalle 11 alle 14.30. Discovery su Real Time (canale 31); La7 seguirà l'evento con Maratona Mentana dalle 9.40. Per chi non avesse una televisione ma volesse comunque seguire una diretta, i canali di riferimento sono: Youtube "TheRoyalFamily", la piattaforma gratuita di raiplay e mediasetinfinity e il sito si skytg24.