Francia: aggressione violenta a un'anziana e una bimba sulla porta di casa | video

Un orribile video di un attacco a una donna anziana e a sua nipote in Francia è diventato virale sui social media. Nel video una telecamera di sicurezza riprende un uomo che entra in una casa e trascina la nonna e la nipote per strada e le getta a terra. Il video è stato pubblicato su Twitter da molte personalità importanti, tra cui Jordan Bardella, membro del Parlamento europeo. Secondo il suo tweet, l'incidente è avvenuto a Bordeaux, nel sud della Francia.

All’inizio del video si vedono la donna e sua nipote in piedi sulla soglia di casa che guardano fuori. Notando l’uomo, decidono di rientrare in casa chiudendo la porta. Sentendo di essere stato avvistato, l’aggressore si muove rapidamente verso la casa mentre la donna e la bambina tornano dentro e con un piede impedisce loro di chiudere la porta; ne scaturisce una lotta con l’aggressore che alla fine si fa strada e trascina fuori la donna, gettando lei e sua nipote a terra.

L’uomo è stato arrestato. Si tratterebbe di un giovane francese nato nel 1993 e residente a Bordeaux già noto alle forze dell’ordine.