Erdogan continua a islamizzare la Germania

L'Unione Turco-Islamica per gli Affari Religiosi (Diyanet İşleri Türk İslam Birliği, o DİTİB), il ramo tedesco della controversa direzione turca per gli affari religiosi nota come Diyanet, lancerà una nuova iniziativa il prossimo anno. DİTİB, operante come braccio religioso del regime islamista di Recep Tayyip Erdogan e finanziata dal Governo turco, farà arrivare in Germania 75 laureati delle facoltà turche di teologia o studi islamici ogni anno a partire da gennaio 2025 per una formazione. Questi laureati seguiranno un programma di formazione di due anni presso l'Accademia DİTİB a Dahlem, nel Nord Reno-Westfalia, prima di essere nominati imam nelle moschee DİTİB in Germania. Come parte di questa iniziativa, gli imam di nuova nomina devono servire presso DİTİB per almeno dieci anni. Chi non completerà questo decennio di servizio dovrà rimborsare le spese al DİTİB. Il Diyanet ha visto il suo bilancio approvato in parlamento nel settembre 2023 aumentare notevolmente, passando da 1,2 miliardi di dollari nel 2023 a un sorprendente 3,18 miliardi di dollari. A quella data, il Diyanet vantava una rete potente ed estesa che controlla 89.327 moschee in Turchia e altre centinaia all'estero. L'organizzazione impiega 141.149 dipendenti, concentrandosi principalmente sugli imam che svolgono un ruolo cruciale nei servizi religiosi e nell’impegno comunitario. Questa imponente infrastruttura evidenzia la presenza significativa del Diyanet sia a livello nazionale che internazionale, sottolineando ulteriormente il suo ruolo di attore chiave negli affari religiosi.



Per promuovere il nuovo programma in Germania dove vivono almeno quattro milioni di turchi (molti dei quali con passaporto tedesco), i funzionari del Diyanet stanno organizzando seminari nelle università turche, informando gli studenti sulle opportunità e gli obblighi legati a questa iniziativa. I candidati al programma DİTİB devono avere meno di 30 anni, essere in buona salute e soddisfare criteri morali per rappresentare il Diyanet all'estero. Chi fallirà negli studi sarà rimosso dal DİTİB e perderà il diritto di residenza in Germania. Inoltre, chi deciderà di stabilirsi in Germania tramite DİTİB non potrà tornare nel proprio Paese d'origine dopo aver ottenuto il permesso di soggiorno. Gli imam che lasceranno il loro incarico prima dei dieci anni previsti dovranno rimborsare tutti i costi di formazione. L'Accademia DİTİB ha avviato il suo programma di formazione per imam nel gennaio 2020 a Dahlem, con l'obiettivo di rispondere ai bisogni religiosi, spirituali e sociali della comunità musulmana in Germania con un clero competente in lingua tedesca.

Oltre alla predicazione, al Ministero e all'Educazione religiosa, il programma offre una formazione completa. Come scrive Nordic Monitor ad oggi si sono laureati 53 imam, di cui 25 nel 2022 e 28 nel 2024. Durante una conferenza stampa sul programma 2025, il presidente della DİTİB, Dr. Muharrem Kuzey, ha dichiarato che attualmente in Germania ci sono circa 1.200 sacerdoti turchi, di cui 250 conoscono la lingua tedesca e sono formati nel Paese. Kuzey ha affermato che l'espansione della formazione degli imam è vista come un passo importante per la sostenibilità dei servizi religiosi. Kuzey ha sottolineato che la formazione del clero secondo le necessità dovrebbe essere organizzata dalle stesse comunità religiose, riferendosi indirettamente a piani tedeschi per la formazione di imam da parte del governo tedesco, affermando che tali misure andrebbero contro il diritto delle comunità religiose di determinare il proprio destino. Eyüp Kalyon, segretario generale del DİTİB, ha affermato che l'obiettivo del programma è fornire una prospettiva permanente, portando laureati in teologia islamica dalla Turchia in Germania. Il programma di formazione per imam si basa su un curriculum di due anni: il primo anno è dedicato all'apprendimento intensivo della lingua tedesca e all'orientamento, mentre il secondo anno si concentra sulle competenze nei servizi religiosi.

Si tratta di un modello che mira a formare un clero che servirà permanentemente in Germania, anziché avere imam dalla Turchia che restano per quattro o cinque anni. DİTİB, strettamente legata al Partito Giustizia e Sviluppo (AKP) del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, in Germania è stata coinvolta in diversi scandali. Nel 2017 la procura federale tedesca ha indagato su 19 imam DİTİB sospettati di aver fornito informazioni private su membri del movimento Gülen ad Ankara, su ordine del governo turco. Tuttavia, il caso non è proseguito poiché la maggior parte di loro hanno lasciato la Germania. La Germania ha più volte espresso preoccupazione per gli imam legati al Diyanet, i cui stipendi sono pagati dal governo turco, citando problemi di integrazione, coinvolgimento politico e mancanza di competenza linguistica locale ma nulla è stato fatto per fermarli. Il Diyanet, istituito dallo Stato turco per contrastare il radicalismo, si è trasformato durante i 23 anni di Governo di Erdogan in uno strumento per la propagazione dell'Islam politico, veicolando l'ideologia dei Fratelli Musulmani, sia in Turchia che a livello internazionale. Dal 2016, il Governo Erdogan ha epurato circa 3.000 membri del personale del Diyanet, sostituendoli con sostenitori dell'ideologia islamista di Erdogan. Oltre all'Accademia DİTİB, il Diyanet ha lanciato un progetto speciale per formare gruppi di imam nati e cresciuti nei paesi europei, che lì detengono la cittadinanza. Questi studenti selezionati vengono portati in Turchia per proseguire gli studi religiosi nelle facoltà di teologia con un programma di borse di studio sponsorizzato dal Diyanet, noto come «Uluslararası İlahiyat Programı» (Programma di Teologia Internazionale), accogliendo centinaia di studenti.