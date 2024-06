Sul Libano la Turchia prova a mettersi tra Israele e gli Hezbollah

In caso di un possibile conflitto militare diretto tra Israele e Libano, è probabile che Ankara proverà a sfruttare questa occasione per tentare di indebolire Israele. Questo non è affatto sorprendente, visto che il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, ha assunto una posizione fermamente anti-israeliana dopo gli attacchi terroristici del 7 ottobre. La politica della Turchia riguardo al conflitto in espansione sta iniziando a diventare molto chiara. Il 25 giugno scorso, pochi giorni dopo le minacce televisive di Hasan Nasrallah di Hezbollah contro Cipro, il ministro degli esteri turco Hakan Fidan ha risposto con un forte avvertimento a Cipro per il continuo sostegno del paese dell'UE a Israele. Fidan ha accusato Nicosia « di agire come centro operativo" di Israele ». La Turchia come si legge in un recente report della Foundation for Defense of Democracies ( FDD) , dice di aver ricevuto rapporti di intelligence secondo cui alcuni paesi utilizzano l'amministrazione greco-cipriota di Cipro meridionale come base, in particolare per operazioni a Gaza. Fidan ha quindi ha esortato Cipro a non sostenere la guerra di Israele contro Hamas, avvertendo che il conflitto potrebbe raggiungere le coste cipriote. La tempistica dell'avvertimento di Ankara a Cipro non è casuale, essendo non certo a caso coincisa con le minacce di Hezbollah di colpire militarmente lo stato membro dell'Unione Europea.



Le parole di Fidan non chiariscono la posizione concreta di Ankara verso Hezbollah, ma le azioni passate della Turchia possono fornire indizi importanti. Nel gennaio 2024, il Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato diverse entità turche « per aver fornito supporto finanziario essenziale», a una rete utilizzata dalla Forza Quds dell'Iran (IRGC-QF) e da Hezbollah in Libano. I funzionari statunitensi hanno identificato vendite di materie prime come fonte chiave di finanziamento per le attività terroristiche dell'IRGC-QF e di Hezbollah e il sostegno ad altre organizzazioni terroristiche nella regione. Questo non certo non è un incidente isolato: entità e persone turche sono state coinvolte nel fornire supporto materiale all'IRGC dell'Iran e a Hezbollah. Nel dicembre 2022, il Dipartimento del Tesoro ha sanzionato Sitki Ayan, un cittadino turco con stretti legami con Erdogan, per aver facilitato la vendita di petrolio iraniano ad acquirenti in Cina, Emirati Arabi Uniti ed Europa, con i proventi destinati all'IRGC-QF.



Questi noti casi di elusione delle sanzioni statunitensi da parte della Turchia evidenziano che un membro della NATO intrattiene legami commerciali con entità terroristiche designate in tutto il Medio Oriente. Chiaramente, Ankara non è interessata agli interessi regionali più ampi di Hezbollah e, per estensione, dell'Iran. Tuttavia, è interessata a indebolire Israele e probabilmente accetterà di collaborare con qualsiasi gruppo o potenza che raggiunga questo obiettivo. Dopo gli attacchi del 7 ottobre 2023 , Erdogan ha reso pubbliche le sue telefonate e incontri con il defunto ex presidente iraniano Ebrahim Raisi, affermando che « il mondo islamico dovrebbe essere unito contro gli attacchi di Israele in Palestina».

Quello che la potrebbe proporre la Turchia nelle prossime settimane è fornire truppe turche alla Forza interinale delle Nazioni Unite in Libano (UNIFIL), posizionandole lungo il confine israelo-libanese come “cuscinetto”. Questo dissuaderebbe Israele dal colpire le truppe turche, mentre la Turchia proteggerebbe il Libano e Hezbollah dalle forze israeliane. Aiuterebbe anche a prevenire una guerra, per cui la Turchia potrebbe richiedere un prezzo. Alcuni analisti ritengono che Ankara chiederebbe concessioni in Siria all'Iran, permettendo il ritorno di milioni di rifugiati siriani dalla Turchia, un obiettivo politico fondamentale per Erdogan che ha perso molto consenso in patria come visto nelle recenti elezioni amministrative. Un accordo come questo afforzerebbe i rapporti tra Turchia e Iran e sarebbe probabilmente apprezzato da Hezbollah, posizionando la Turchia come un arbitro regionale chiave. Ma la domanda è: la Turchia ha l'autorevolezza diplomatica in Libano per mediare un simile accordo? E in che misura l'Iran e Hezbollah sono interessati a evitare la guerra? Washington che è molto preoccupata per un possibile conflitto più ampio nella regione attraverso il generale Charles Q. Brown, presidente del Joint Chiefs of Staff, ha informato Gerusalemme che gli Stati Uniti non sono disposti a fornire assistenza militare a Israele in caso di guerra con il Libano anche se il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha più’ volte detto il contrario. D'altra parte, confidare nella Turchia per mantenere la pace e la sicurezza nella regione potrebbe rivelarsi a dir poco irrealistico e in tal senso bisogna ricordare che l'obiettivo di Ankara non è certo prevenire una guerra o raggiungere un cessate il fuoco a Gaza. Ankara è solo interessata a facilitare la sconfitta e l'umiliazione di Israele sulla scena mondiale. E dal 7 ottobre, ha dato segnali molto chiari quindi guai a credergli.