Elezioni in Spagna, vince il Partito Popolare ma sfuma la maggioranza con Vox

Le elezioni in Spagna hanno visto il successo, ampio, del Partito Popolare che passa da 89 a 136 seggi. Una crescita un po' al di sotto dei sondaggi che davano il partito di Alberto Nunez Feijoo addirittura a ridosso dei 150 seggi.

Cala, ma anche questo era previsto, Vox, il partito di estrema destra che non ripete il clamoroso risultato delle passate elezioni e scende da 52 a 33 seggi. Insieme i due principali partiti di centrodestra non raggiungono comunque la maggioranza dei seggi (a quota 176). Per la composizione del governo quindi saranno necessarie alleanze con gli altri partiti dello stesso spazio politico.

Tiene il Psoe, il partito socialista di fatto conquista due seggi e soprattutto evita la debacle che molti commentatori prevedevano alla vigilia. Non sfonda invece Sumar, la mega coalizione di micro partiti della sinistra che finisce sotto Vox con 42 seggi.

La scommessa di elezioni anticipate dell'ex premier Sanchez è quindi persa ma sarà difficile per i popolari creare una maggioranza forte e compatta al punto che sono in molti addirittura ad ipotizzare una terza tornata elettorale

Le elezioni hanno registrato un aumento dell'affluenza al 68,7% malgrado il gran caldo che sta attanagliando tutto il paese