Con o senza Chiara Ferragni, domani al via la Moda Donna a Milano

Se ci fosse stato qualcosa su cui, fino a qualche mese fa, avremmo potuto mettere la mano sul fuoco, sarebbe stata la presenza di Chiara Ferragni nelle prime file di tutte le sfilate milanesi.

Oggi, il crollo della popolarità dell'influencer e imprenditrice digitale, e la vita morigerata tutta figli, sorelle e marito apre a uno scenario ben differente in cui il dubbio la fa da padrone.

La domanda è una: Chiara Ferragni prenderà parte alla settimana della moda di Milano?

"The clock is ticking" direbbero gli inglesi, con una nota di sarcasmo. Ma che il tempo rimasto sia davvero poco è pura realtà dei fatti. La Fashion Week meneghina, rassegna tra le più importanti al mondo e di lustro internazionale da decadi, ha preso il via oggi. Solo domani, tuttavia, inizieranno le sfilate. Défilé che uno dietro all'altro mostreranno le tendenze autunno/inverno per la prossima stagione e che si preparano come ogni edizione a snocciolare all'ingresso uno dopo l'altro ospiti provenienti da tutto il mondo. Qualche colpo di flash, il proprio nome gridato dai fotografi e dai fan che affollano l'esterno delle location degli eventi, e poi via dopo uno show di pochi minuti, alla volta della prossima ondata di popolarità.

Chiara Ferragni di tutto questo mondo è stata regina indiscussa per anni. Eppure, dopo il caso Balocco e il maglioncino grigio nel video di mea culpa, qualcosa sembra essere ancora in stallo. Lo dimostrano le aziende che hanno abbandonato l'imprenditrice digitale e anche le scorse passerelle dove Ferragni non ha partecipato preferendo passare fine settimana tra amici e famiglia, in location di lusso rigorosamente non sponsorizzate per non aggiungere ulteriore carne al fuoco.

Ma ha davvero così tanta importanza la partecipazione di Chiara Ferragni alla moda milanese domani? Gli snob diranno di no, storcendo il naso. Ma si sbagliano.

Se domani "la Chiara nazionale" non dovesse essere presente agli show in calendario e a cui, di solito, siamo abituati a vederla come osservatori passivi del suo patinato successo, si creerebbe un precedente che riporterebbe il mondo dell'influencer marketing a un nuovo bassissimo livello storico.

L'assenza di Chiara Ferragni costringerebbe i brand e le grandi case di moda, nazionali e internazionali, a ripensare il loro futuro. Chiara, regina degli influencer, potrebbe mostrare con la sua assenza che nonostante tutto, anche senza di lei, il mondo del fashion va avanti. Eccome se lo fa. E che forse, tornare ai grandi nomi internazionali potrebbe essere la mossa da cui ripartire e a cui guardare per il futuro.

Una storia pubblicata dall'influencer oggi, in un'uscita pomeridiana con i figli, lascia intravedere uno spiraglio di luce. Chiara Ferragni siede su una scritta Fashion e aggiunge sotto la postilla "week".





Uno screen della storia pubblicata sull'Instagram dell'influencer





Gli esperti di social commentano che potrebbe essere un modo per distrarre e illudere, i fan vogliono credere nel ritorno della loro regina sulle passarelle.

Il verdetto arriverà domani quando proprio dal suo Instagram Chiara annuncerà se sarà tornata o no alla normalità fatta di glitz, glamour e flash fotografici.