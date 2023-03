Cassazione francese conferma il No all’estradizione in Italia di 10 terroristi

La Corte di Cassazione francese si è pronunciata sull'estradizione dei 10 ex terroristi rossi italiani rifugiati da decenni a Parigi. Fra questi ci sono l'ex di Lotta Continua, Giorgio Pietrostefani, condannato a 22 anni come uno dei mandanti dell'omicidio del commissario Calabresi, e sei ex militanti delle Brigate rosse. Resiste così il fondamento giuridico della dottrina Mitterand, nonostante le parole di Macron e del ministro della Giustizia in favore dell’estradizione dalla Francia arriva l’ennesimo no che mette definitivamente una pietra sopra l’estradizione dei 10 ex terroristi di estrema sinistra, condannati in Italia per fatti di sangue.

Questa la motivazione la stessa già data dalla corte d’appello di Parigi: «Gli italiani sono stati giudicati colpevoli dalla giustizia italiana in contumacia, senza aver avuto la possibilità di difendersi in un nuovo processo. In Francia sono inseriti professionalmente e socialmente, senza più nessun legame con l'Italia, cosicché la loro estradizione causerebbe un danno sproporzionato al loro diritto a rispetto della vita privata e familiare».