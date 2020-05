Coppa Italia e Serie A: ecco date e giornate della ripartenza

Il via libera del Governo al ritorno del pallone in Italia è stato solo l'atto formale che ha consentito al movimento di immaginare la ripartenza estiva, pur restando dubbi e incertezze legate a un protocollo che è ancora troppo rigido e che rischia di minare in ogni momento la possibilità di arrivare fino in fondo. Superato il primo scoglio, però, è arrivato il momento di organizzare una stagine che sarà intensissima, con 127 partite da condensare in un mese e mezzo senza sosta e con temperature estive.

Ecco perché questo passaggio è destinato a rivelarsi molto delicato, come hanno dimostrato le proteste di alcuni club (Inter e Milan in prima fila) quando è stata ventilata l'ipotesi di partire dalla Coppa Italia con semifinali di ritorno e finale all'Olimpico di Roma racchiuse nel breve volgere di 96 ore.

PRIMA LA COPPA ITALIA DAL 13 GIUGNO

Si comincerà proprio dal trofeo che sarà il primo tra i grandi movimenti europei ad essere consegnato nelle mani di un vincitore dopo il ritorno dalla pandemia. Due sono le sfide in ballo. Sabato 13 giugno toccherà a Juventus-Milan che all'andata è terminata con un pareggio 1-1 e domenica 14 giugno sarà il turno di Napoli-Inter. I partenopei devono difendere il successo esterno per 1-0 che li vede favoriti per un posto in finale.

La coppa verrà assegnata allo stadio Olimpico di Roma mercoledì 17 giugno in prima serata. Sarà l'antipasto della seconda parte della stagione e assegnerà anche un posto nella prossima Europa League consentendo al calcio italiano di ottemperare a uno dei suoi doveri nei confronti della Uefa.

CAMPIONATO DAL 20 AGOSTO

Sabato 20 agosto e domenica 21 agosto ecco il ritorno della Serie A che abbiamo lasciato il 9 marzo con la vittoria del Sassuolo contro il Brescia. Il giorno prima si era disputata Juventus-Inter delle polemiche con la vittoria che ha lanciato i bianconeri in testa alla classifica davanti alla Lazio.

Si ripartirà dai recuperi della 25° giornata, quella saltata per metà a fine febbraio, quando la pandemia ha cominciato a mordere l'Italia. Sono Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari e Torino-Parma. In questo modo la classifica sarà normalizzata e tutte avranno disputato lo stesso numero di partite.

Dal turno successivo via con la 27° giornata sperando di arrivare alla 38° attraverso 7 fine settimana e 5 turni infrasettimanali. Un tour de force da concludersi entro il 2 agosto per lasciare poi posto alle coppe europee che la Uefa vuole concentrate in agosto per arrivare ai due atti conclusivi di Champions ed Europa League.

Il mercato potrebbe aprire in Italia il 1° settembre per chiudersi il 5 ottobre, presumibilmente a nuova stagione partita visto che nel giugno 2021 c'è l'Europeo e, dunque, gli spazi sono compressi anche dall'autunno in poi.